La otra mirada al arte ruso

Pero si la colección anual reviste su interés enciclopédico de costumbre, la exposición Libres y decisivas se muestra más resolutiva en los alcances al dirigir el foco a las mujeres artistas desde finales del siglo XIX hasta la Perestroika . Obras de verdadero impacto como El paraguas (1883) de María Bashkirtseff y muy especialmente el conmovedor Estudio de una muchacha (1911) de Zinadída Serebriakova prefiguran un trayecto que se abre posteriormente a las vanguardias del siglo XX y que invitan al espectador a preguntarse qué habría sido de las mismas si las mujeres artistas hubiesen tenido un mayor protagonismo en el canon: así sucede con creadoras ya conocidas por los visitantes del Museo Ruso, como Natalia Goncharova (con piezas espectaculares como Los campesinos, de 1911), Aleksandra Ekster , María Ender y un referente clave como Olga Rózanova, que a pesar de su temprana muerte tuvo tiempo de ganar la admiración de Malévich y de conducir al suprematismo abstracto a matices y lecturas que bien hubieran podido prender en un corpus distinto en el siglo XX. El realismo soviético tiene también aquí su particular reflejo, de la mano de creadoras que decidieron llevar las vanguardias constructivistas primero y el más acérrimo realismo después a diversos órdenes de la vida cotidiana a través de diseños de vestuario y de mobiliarios. Aunque merece la pena detenerse en el arte underground que prendió de manera clandestina entre los años 60 y 80 frente a la imposición realista y del que formaron parte artistas como Anna Lepórskaia y Alisa Poret .

Respecto a Santas, reinas y obreras, la colección comienza con una selección de iconos realizados entre los siglos XV y XVII y protagonizados por la Virgen y por diversas santas que ofrecen varias modalidades de protección a los creyentes. El recorrido continúa con las representaciones (ya sobre lienzo) de mujeres campesinas que se popularizaron especialmente a partir de mediados del siglo XIX y de las que dejaron buenas muestras artistas como Filipp Maliavin . El siguiente apartado está dedicado a los retratos de reinas y emperatrices que cundieron a partir del siglo XVIII de la mano de artistas bien reputados que trabajaron principalmente para palacio, como Iván Makárov e Iván Argunov y sus imponentes retratos de Catalina II . También, y en paralelo, tuvieron gran importancia los retratos de mujeres nobles como los que realizaron Iván Kramskói y Konstantín Makovski , e incluso, ya en los albores del siglo XX, de mujeres de cierta burguesía pujante al más puro estilo europeo como los que inmortalizaron Nokolái Ionin e Igor Grabar . Al mismo tiempo, la exposición da buena cuenta (en la sección Destino de la mujer) de la situación en la que quedó la mujer cuando los campesinos, que hasta 1861 habían sido considerados propiedad de los terratenientes, pasaron a ser liberados: este destino no es otro que el matrimonio, a veces entre jóvenes doncellas y varones ancianos, y una dura vida de trabajo en la que la mujer acusa una profunda carga de deshumanización: por ejemplo, Grigory Myasoyedov retrata a mediados del siglo XIX a una joven desnuda, observada y evaluada por la familia de su futuro esposo. Las estampas de las duras condiciones del campo ruso se combinan con retratos costumbristas de la vida hogareña que parecen dialogar directamente con el contemporáneo Tolstói y los mundos recreados en sus novelas. Singular interés contiene la sección dedicada a los Desnudos, ya que, desde la obra de Vladímir Lébedev hasta la de Vladímir Malaguis , permite que afloren registros próximos tanto al impresionismo como al realismo socialista ya en las dos primeras décadas del siglo XX. Entre las Maternidades se localizan más escenas domésticas como las de Borís Kustódiev , entre el primitivismo y algunos apuntes de las vanguardias incipientes. Ya en la época soviética, la mujer comparece como un instrumento anónimo de la industria, difuminado en la masa recreada por el realismo socialista; así como un agente implicado en la propaganda : en una pieza de porcelana que contrasta de manera harto interesada con las piezas de orfebrería incluidas en el tramo de las reinas y emperatrices, la figura de una mujer teje una bandera roja que invoca la unión internacional del proletariado. Todo este legado, por cierto, se ofrece convenientemente contextualizado con piezas de mobiliario, fotografías y diversos elementos domésticos así como las intervenciones artísticas que han realizado ex profeso los alumnos de la Escuela de Bellas Artes de San Telmo .

Buenas perspectivas en el ecuador del convenio

Hicieron referencia tanto el director del Museo de Arte Ruso de San Petersburgo, Vladímir Gusev; como el responsable de la filial malagueña, José María Luna, así como el alcalde, Francisco de la Torre, a la efeméride por la que se cumplen cuatro años de la inauguración del Museo Ruso en Tabacalera el próximo mes de marzo. Y Gusev mostró particular empeño en subrayar la "satisfacción" del museo madre respecto a las actividades desarrolladas en Málaga, así como su disposición a renovar el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Málaga una vez que se cumplan los diez años de plazo contemplados en el mismo: "Queremos continuar esta historia de éxito con nuevos proyectos y seguir divulgando en España la historia del arte ruso. Estamos muy contentos con los resultados obtenidos hasta ahora. Aunque en la filial malagueña sólo trabajan veinte personas, no hemos tenido nunca ningún problema con ninguna exposición. De manera que, si siguiéramos colaborando pasados los diez primeros años, podríamos plantear proyectos como una exposición en Málaga de los Museos Rusos". De hecho, ocho directores de otros tantos centros de arte rusos se han desplazado a Málaga estos días para seguir de cerca el caso malagueño con las nuevas exposiciones como gancho: "El Museo de Arte Ruso de San Petersburgo colabora con unos trescientos museos y centros de arte de Rusia. Algunos son filiales, otros no. Hemos podido invitar a estos ocho directores a celebrar un encuentro aquí porque el Museo de Arte Ruso de Málaga constituye un ejemplo de éxito y un modelo a seguir para todos", apuntó Gusev. Por su parte, Luna anunció la próxima celebración de un seminario internacional sobre Picasso y el arte ruso que tendrá sus sedes en el Museo Picasso, la Casa Natal y el Museo Ruso.