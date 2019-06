Fue el pasado mes de septiembre cuando se estrenó Muerte en el Nilo, adaptación teatral de la popular novela de Agatha Christie escrita y dirigida por Víctor Conde que, al amparo de Focus, emprendió una larga gira nacional que llega este sábado a las 20:00 al Teatro Cervantes con casi todas las entradas vendidas (algo pueden rapiñar los rezagados, no obstante, si no se duermen en los laureles). En el reparto figura como protagonista el malagueño Pablo Puyol, quien, eso sí, no llegó al montaje en las condiciones más favorables precisamente: “La producción tenía otro actor protagonista que se bajó del proyecto dos semanas antes del estreno. Me llamaron y, claro, no podía decir que no. Ya había tenido antes experiencia como cortafuegos, pero esto imponía, desde luego: tenía dos semanas para aprenderme el texto, darle la mayor verdad posible y salvar el barco”. Y lo cierto es que en su envite cortó dos orejas, a la altura de su calidad de actor: desde su estreno, Muerte en el Nilo ha contado con el favor del público de manera unánime, con llenos en prácticamente todas las salas, y ha contribuido a reforzar la posición de Pablo Puyol como as decisivo del teatro español en el presente.

Eso sí, la función de este fin de semana Málaga será la última que cuente con Pablo Puyol. A partir de ahora, Muerte en el Nilo seguirá su periplo, pero ya sin el malagueño, que el próximo 1 de julio comenzará el rodaje del nuevo largometraje de Enrique García, La mancha negra, antes de abordar otro trabajo del que, por ahora, prefiere no dar pistas. En todo caso, la despedida en casa de Muerte en el Nilo (obra que fue objeto en 1978 de una célebre adaptación cinematográfica protagonizada por Peter Ustinov, David Niven, Mia Farrow, Bette Davis y Michael York: ahí va eso) significará una cima de emoción en la trayectoria de Pablo Puyol, quien destaca del montaje “una lectura escénica distinta a otras obras basadas en novelas de Agatha Christie. Habitualmente la gente acude a este tipo de propuestas para averiguar quién es el asesino, pero aquí, además, presentamos una propuesta muy teatral, con un escenario minimalista que evoca el barco en el que transcurre la acción, música cantada e interpretada por algunos de los propios actores y mucho movimiento, aunque que conste que para nada hablamos de un musical. Lo que sí hacemos es jugar. Y queremos que el público juegue con nosotros, sean cuales sean su edad y su relación con Agatha Christie”.

"En ‘Muerte en el Nilo’ nos dedicamos, sobre todo, a jugar. Y queremos que el público juegue con nosotros"

Pablo Puyol se despide así de Muerte en el Nilo con 25 años de oficio, un momento idóneo para hacer balance: “Yo llegué a la interpretación dejándome llevar. Cuando era niño quería ser deportista, pero se me daba bien bailar y cantar, así que pronto me vi formándome para la escena. En este tiempo he hecho de todo, pero ahora sé qué actor quiero ser y qué quiero hacer, y la verdad es que es una sensación muy dulce. Lo estoy disfrutando especialmente”. Y el público, al cabo, de su mano.