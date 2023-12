Pata Teatro regresa al Echegaray con 'El árbol de mi vida', una tierna comedia sobre el paso del tiempo

El árbol de mi vida se estrenó hace ya una década en el antiguo Teatro Alameda y ni siquiera el espacio aquel ha permanecido inmutable durante este tiempo. Han madurado sus protagonistas, han ido sumando experiencias propias y el montaje ha ido creciendo como las ramas que sustentan los recuerdos del matrimonio, Él y Ella, que comparten con humor y ternura los misterios de la propia existencia. Más de 50.000 espectadores ya la han visto y se ha programado en numerosas ocasiones en Málaga, pero la obra de la veterana compañía Pata Teatro sigue siendo sinónimo de éxito cuando regresa a cartel. Esta Navidad, del 26 al 30 de diciembre, vuelven con ella al Teatro Echagaray.

Se trata, como explica la actriz y cofundadora de Pata Teatro, Macarena Pérez Bravo, de uno de los espectáculos más populares de la compañía, recomendado por la Red Española de Teatros y Auditorios, Premio Fetén en 2015 y nominada a los Premios Lorca. "La gente se siente muy identificada, es una comedia que habla sobre el ciclo de la vida, desde que eres pequeño, y te vas identificando con las diferentes etapas, es un espectáculo muy tierno que destaca en tono muy positivo a las personas que nos acompañan en la vida, que van dejando huella", comenta la actriz, que protagoniza junto a Josemi Rodríguez el montaje, también director de la obra y guionista junto a Pérez Bravo.

Cuenta Macarena Pérez Bravo que la obra surgió por encargo. La compañía Meridiano Seguros les pidió un montaje que contase la vida y la muerte sin drama y con la mayor naturalidad posible. "Nos devanamos los sesos para ver cómo podíamos llegar con este mensaje a todo el mundo, fue un reto y, a la vez, un camino muy gratificante", explica la cofundadora de Pata Teatro. Y asegura que tiene un "equilibrio entre el humor, lo cotidiano, lo poético y la reflexión, creemos que no es un espectáculo cualquiera y que conecta con el espectador, todo el mundo queda encantado".

Desde su estreno, El árbol de mi vida ha sido muy bien acogido. "Tiene esa parte sensible que directamente te emociona, tiene muchas representaciones por toda España, se ha visto mucho en Málaga y se sigue vendiendo muy bien, no paran de demandarlo y nos llama mucho la atención que hay espectadores que nos dicen que lo han visto hasta tres veces con sus hijos con diferentes edades y que siempre lo perciben de una manera distinta", agrega Macarena Pérez Bravo.

A los dos protagonistas sobre el escenario los acompaña Elías García como técnico de iluminación y sonido. Jesús Durán es el responsable de la banda sonora y Fran Coronado y Mariana Pacciareli, de la escenografía. Las funciones serán a las 18:00 de martes a sábado y las entradas se pueden adquirir a un precio único de solo 6 euros.

"Como tenemos un repertorio amplio, movemos cinco espectáculos al mismo tiempo, cada vez que vuelves te reencuentras nuevamente con el espectáculo", apunta la actriz y asegura que "no tiene nada que ver el estreno que hice en 2013 con lo que estoy haciendo ahora, lleva incorporada una carga emocional muy importante". Concluye la fundadora de Pata Teatro que El árbol de mi vida es un espectáculo que "quien lo quiera valorar como una comedia lo disfruta muchísimo, pero también tiene un lado terapéutico, nos hace valorar a las personas que tenemos al lado y quedarnos con lo bueno, con las vivencias que hemos pasado con ellas". El jurado de Fetén valoró la obra como "la poética de lo cotidiano llevada al escenario", algo que dice mucho de la forma de trabajar de la compañía.

Un dulce final para el año del 25 aniversario

El tiempo vuela. Así se tituló la primera obra con la que la compañía malagueña inició su andadura. Un título "premonitorio", como dice Pérez Bravo, de lo que iba a ocurrir. Han pasado ya 25 años desde 1998, los meses han corrido demasiado rápido y los hijos se han hecho mayores. Pero Macarena y Josemi han seguido haciendo teatro y viviendo de las artes escénicas con la ilusión del primer día.

Este año ha sido especialmente emocionante para la compañía malagueña. En noviembre de 2022 estrenaron Tierra mía y este pasado verano, en su cita anual con los clásicos, convirtieron el instituto Gaona en el escenario de La discreta enamorada. Además, el Ateneo acogió una exposición comisariada por Vicente Palacios que resultó un viaje a sus orígenes, un repaso por su trayectoria y un homenaje a todos aquellos que los han acompañado durante este camino.

"Fue un trabajo enorme porque hubo que desempolvar la memoria, recopilar objetos de escenografía, vestuario, imágenes, hilar un discurso y revivirlo todo, pero resultó muy gratificante y emotivo, fue precioso", considera la actriz, que comenzará el año 2024 con trabajo, con gira por diferentes ciudades andaluzas durante el primer semestre y la producción de un nuevo clásico para la época estival y otra obra destinada al público familiar que quieren estrenar en otoño si todo va bien.

"Por nosotros no apostaba nadie, ni nuestras propias familias, y poco a poco les hemos ido demostrando que se puede sostener un proyecto de artes escénicas, que es difícil pero no imposible, no sabíamos que lo íbamos conseguir pero aquí estamos, manteniendo la ilusión como al principio", destaca Pérez Bravo. Para ella, "cada nuevo proyecto es un chute de adrenalina que no nos deja dormir por las noches, el proceso creativo es apasionante y nos sentimos muy afortunados, además de estar rodeados de un equipo de mucho talento y profesionalidad que hace que la compañía siga adelante".