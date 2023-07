Sabatic Urban Fest 2023: "Más que un festival, una experiencia"

Con la llegada del verano, los artistas se olvidan de las salas de conciertos y centran su mirada en un único objetivo: los festivales. Este formato de conciertos se ha extendido en los últimos años a lo largo y ancho del país hasta alcanzar una oferta abierta a todos los públicos: reguetón, pop, rock, indie. Todo el mundo puede llegar a identificarse con alguno de ellos.

Pero en Málaga esta oferta no estaba cubierta. "No estaba hasta ahora", afirma Belén de Polanco, promotora de Sabatic Fest. "Nos parecía que a Málaga ciudad le faltaba un festival. Es cierto que en la provincia hay muchos, pero realmente tienes que coger el coche. Tener un festival en la ciudad sería una opción mucho más cómoda para los propios malagueños y para la gente que viene de fuera".

Bajo esta idea surge Sabatic, que más que un festival es "un ciclo de conciertos" que abarca todo el verano con una programación que va desde el reguetón, al reggae, al rock o al pop. "Todo tipo de música para todo tipo de públicos y para todo tipo de bolsillos. Queríamos ser accesibles para todos", afirma de Polanco.

Pero elegir la capital de la Costa del Sol se debe a muchas más razones: “Málaga está de moda, todo el mundo habla de ella”, reconoce su promotora. Si bien el ruido ha sido uno de los problemas que se han encontrado al buscar un lugar en el que establecerse, esto se solucionó con el Autocine.

"Cuando llegamos a Autocines pensamos que ahí no íbamos a molestar a nadie, porque está el aeropuerto al lado y no hay casas alrededor. Sí es cierto que hemos molestado un poquito en Churriana, pero rápidamente lo hemos solucionado bajando el volumen de los equipos de sonido y poniendo limitadores para que no llegara a los vecinos".

Aunque es el primer año y hay grandes riesgos por ser una novedad, el formato de Sabatic está funcionando bien. Tanto es así, que ya se prevén más ediciones: "Hemos firmado un contrato con Autocines y tenemos un compromiso con el Ayuntamiento para hacer cinco años prorrogables", anuncia de Polanco.

También son autocríticos y saben que el año que viene deberán mejorar algunos detalles con los que creen que funcionarán mejor. “El festival es muy largo. Creo que haremos una programación más pequeña, en vez de cuatro meses, serían tres”.

Su inauguración fue el 2 de junio, y no será hasta el 22 de septiembre cuando acabe este festival que reúne artistas de todos los estilos e incluso pódcasts. “Gloria Gaynor y Bonnie Tyler para los más adultos. Para los jóvenes hemos tenido a María Becerra, y también tendremos a Cali & El Dandee, Natos y Waor o Saiko”.

Reunir en cuatro meses artistas como Abraham Mateo, Emilia, Beret o Kidd Keo ha supuesto una inversión "muy fuerte". "Entre producción y artistas, estamos en una inversión de casi 4 millones de euros", revela su promotora, "además, nos comprometimos a que el 90% de todo nuestro personal y las empresas con las que trabajamos fueran de Málaga. Tenemos un compromiso con la ciudad y obviamente esto genera más costes".

Pero esta inversión comprende aspectos mucho más allá de la programación de conciertos. El propio Autocine de Málaga cuenta con una zona gastronómica con Food Trucks que se incluye también a las ofertas del Sabatic Fest.

"Queremos que el Sabatic sea una experiencia. Se puede cenar en alguno de los espacios gastronómicos que tenemos, así como el arte digital proyectado en las pantallas. Después del concierto te puedes quedar tomando una copa con DJs. De este modo, la experiencia es a lo largo de toda la noche, no solamente vas a un concierto".

Crear esta experiencia conlleva cuidar muchos detalles y aspectos del diseño que han sido resultado de un largo proceso. "Estamos teniendo una buena respuesta del público, todo el mundo que viene se queda impresionado, porque todos tienen el concepto de un autocine y nosotros lo hemos cambiado. El espacio parece un oasis en ese polígono".

Reconoce con los principios son duros y que "todavía el malagueño se tiene que acostumbrar a que hay un festival aquí". Sin embargo, llegar a los posibles públicos es un trabajo que ha sido más fácil gracias a las redes sociales. "Hay un 60% de nuestro público que es joven y la comunicación es a través de redes", admite Belén de Polanco.

La respuesta está siendo favorable ya que, afirma, "la gente que viene repite porque le encanta el sitio". El Sabatic Fest ha probado suerte en Málaga y está obteniendo buenos resultados, no sería una sorpresa que, en los próximos años, se sitúe como otro de los festivales señalados y reconocidos en la provincia. Por el momento, el rumbo es el correcto.