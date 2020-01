El Teatro del Soho: de Lorca a Picasso y lo que venga después

Más allá del éxito incontestable de A Chorus Line, que se dispone a emprender su gira nacional ya sin Antonio Banderas, la historia del Teatro del Soho Caixabank es la de una anomalía de reparación, cuanto menos, complicada. El ya ex director del teatro, Lluís Pasqual, dejó armada el pasado diciembre una programación para el mismo a desarrollar desde febrero hasta julio de 2020. Cuando se esperaba la presentación de sus contenidos, prevista para el mismo mes de diciembre, nada de esto tuvo lugar: el teatro envió una nota para informar de los espectáculos programados para el mes de febrero, The Door, del creador noruego y Jo Strømgren y el Lithuanian National Drama Theatre (con funciones previstas para los días 7 y 8); y el Romancero gitano, dramaturgia del libro de Federico García Lorca concebida y dirigida por el mismo Lluís Pasqual con Núria Espert en escena (con seis funciones programadas del 14 al 23 de febrero). Pero nada se supo de la presentación de la programación al completo, ni en diciembre ni ya entrado el 2020, por una razón conocida hace sólo unos días: la dimisión de Lluís Pasqual como director del Teatro del Soho. Con el coletazo de las últimas funciones de A Chorus Line, nada volvió a saberse al respecto salvo la intención del teatro, así manifiesta, de mantener la programación diseñada por Pasqual. Finalmente, el pasado miércoles se anunció la gira española de la nueva producción argentina de Escenas de la vida conyugal de Ingmar Bergman, protagonizada por Ricardo Darín y Andrea Pietra, con funciones en el Soho del 15 al 26 de abril; pero el anuncio no llegó desde el teatro, sino desde la productora del montaje, lo que terminó desatando los acontecimientos: el Teatro del Soho decidió colgar pocas horas después el resto de la programación en su página web, sin opción aún a comprar entradas (salvo para los dos espectáculos reservados en febrero, cuyas localidades están a la venta desde diciembre) y sin aportar más información al respecto. No parece, de entrada, la mejor manera de ponérselo fácil al público al que se desea convocar a los espectáculos. De cualquier modo, se espera que el teatro emita más información en los próximos días.

En cualquier caso, la programación ahora servida es, sí, la que dejó amarrada Lluís Pasqual antes de su marcha. El cartel oscila entre dos referentes esenciales en la trayectoria del director escénico: Lorca, a través del Romancero gitano, y Picasso, reclamo que ha hecho posible la llegada a Málaga de una verdadera leyenda del teatro europeo. Y es que, del 21 al 23 de mayo, el Teatro del Soho acogerá tres funciones, de Arlecchino servitore di due padroni, el montaje de la obra de Carlo Goldoni con el que el Teatro Piccolo de Milán abrió sus puertas en 1947 bajo la dirección de Giorgio Strehler y que se ha venido representando prácticamente sin interrupción (con la excepción de la reposición de 1997) desde entonces. Este espectáculo, emblema decisivo de la Comedia del arte, se ha representado en más de cuarenta países y ahora se representará por primera vez en Málaga, con el no menos legendario vestuario de la ganadora de un Oscar Franca Squarciapino. La conexión picassiana tiene que ver con una exposición que el Museo Picasso Málaga acogerá de manera paralela sobre la influencia del Arlequín en el pintor malagueño, con material cedido tanto por el Museo Picasso Barcelona como por el Teatro Piccolo de Milán. Digamos que la llegada a Málaga de Arlecchino es una buena muestra del poderío y la capacidad de acción de Lluís Pasqual como programador a la hora de convocar los primeros títulos de la escena europea. Una capacidad que únicamente quedará manifiesta en Málaga durante seis meses.

El Museo Picasso acogerá, en paralelo a la actuación del Teatro Piccolo de Milán, una exposición sobre la influencia del Arlequín en el pintor malagueño

Por lo demás, en lo escénico destaca, además de los espectáculos mencionados, Prostitución, el nuevo proyecto de Andrés Lima, recién estrenado en Madrid (con no poca polémica) con Carmen Machi, Nathalie Poza y Carolina Yuste en el reparto, los días 16 y 17 de mayo; y el regreso a Málaga de un todo un titán del teatro español como José María Pou con Viejo amigo Cicerón, coproducción del Festival de Mérida y el Teatre Romea de Barcelona escrita por Ernesto Caballero y dirigida por Mario Gas, que podrá verse del 3 al 5 de julio. En cuanto a la programación musical, Lluís Pasqual puso especial empeño en la organización de un ciclo flamenco que por ahora se nutre de los conciertos de Estrella Morente (el 28 de febrero) y Tomatito (el 7 de marzo). Hablando de leyendas, Lucero Tena, referente clave de la danza española, ofrecerá un recital de castañuelas (disciplina a la que la artista decidió consagrarse tras retirarse como bailaora, y en la que ha actuado como solista junto a las orquestas sinfónicas más importantes del mundo y de la mano de maestros como Loren Maazel y Mstislazv Rostropovich) el 27 de marzo con Xavier de Maistre al arpa. Por último, la Orquesta Filarmónica de Málaga ofrecerá tres conciertos en homenaje al compositor de bandas John Williams del 26 al 28 de junio, una iniciativa que nace del empeño personal del director musical del Teatro del Soho, Arturo Díez Boscovich.

Salvo nuevas posibles incorporaciones, aquí están, boca arriba, los ases de la programación del Teatro del Soho Caixabank. Lo que suceda a partir de julio será ya responsabilidad del sucesor de Lluís Pasqual, aunque todo apunta a que el teatro musical, por expreso deseo de Antonio Banderas, será el gran protagonista del escenario de la calle Córdoba.