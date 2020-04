El Teatro del Soho da por perdida la temporada y trabaja ya para la próxima

La directora ejecutiva del Teatro del Soho Caixabank, Aurora Rosales, se expresa sin medias tintas: “No hay ninguna directriz oficial sobre lo que pasará dentro de dos meses, pero todo el mundo da por hecho que dentro de dos meses no se podrá ir al teatro”. Así, el proyecto impulsado por Antonio Banderas da ya por perdida la corriente temporada, para la que se habían programado espectáculos como Arlecchino del Teatro Piccolo de Milán, Prostitución de Andrés Lima y Viejo amigo Cicerón con José María Pou (de la mano en su mayor parte de Lluís Pasqual), y centra toda su atención en la siguiente: “Tenemos la intención de recuperar lo que se pueda recuperar cuando pueda ser. El problema es que no sabemos cuándo podremos volver a abrir ni cuándo el público volverá al teatro con normalidad. Es muy arriesgado aplazar funciones al otoño porque no sabemos qué va a pasar entonces y podemos arriesgarnos a volver a cancelar. Sería muy precipitado”, apunta Rosales, quien, según sus propias previsiones, considera que hasta noviembre o diciembre “no podremos hablar de normalidad real en lo que se refiere al teatro”.

Con una trayectoria de treinta y cinco años forjada en equipamientos como el Teatro Real y el Teatre Lliure, Rosales afirma que la crisis presente “es peor que cualquiera de las otras que he conocido, porque la incertidumbre aquí es absoluta. Nunca se nos había privado del público así, de una manera tan radical”. Eso sí, el Teatro del Soho tiene dos asideros no precisamente pequeños con los que salir adelante: el apoyo económico de Caixabank, garantizado por la entidad financiera “desde el primer minuto”; y la capacidad de Antonio Banderas “de contagiarnos su optimismo. Trabajamos cada día para idear proyectos y tener herramientas listas para cuando podamos volver a abrir las puertas”. La clausura obligada con estas condiciones para un teatro inaugurado hace sólo cinco meses y sostenido exclusivamente con recursos privados es, ciertamente, un golpe difícil de gestionar, “pero Antonio quiere transmitir la idea de que el teatro sigue en marcha y de que estamos listos para recibir al público en cuanto sea posible”.

La atención está así puesta en la temporada 2020 / 2021, que el Teatro del Soho ya tenía programada en su totalidad pero que, inevitablemente, habrá que mantener abierta al menos en su primer tramo: “Todo lo que hay programado a partir de enero se mantiene de momento tal cual. Pero el otoño, previsiblemente, será complicado. Hay compañías y salas que están empezando a programar a partir de septiembre, pero, la verdad, eso me parece precipitado porque no sabemos cuál será la situación entonces”, explica Rosales, quien añade: “Nuestra intención es ofrecer propuestas durante esos primeros meses, entre septiembre y diciembre, de manera flexible, para que podamos adaptarnos a las condiciones de seguridad y de aforo a las que tengamos que atenernos. Hay muchas cosas que podemos hacer que no son necesariamente representaciones teatrales y que en su momento podremos organizar, mantener, poner en marcha o no a tenor de las circunstancias”. Así, la directora ejecutiva anunció la próxima convocatoria de Textos confinados, una invitación a dramaturgos para que escriban obras breves sobre la pandemia del coronavirus que, tras la pertinente selección, serían objeto de lecturas dramatizadas para un ciclo especial a desarrollar en otoño: “La idea es celebrar estas lecturas en el mismo teatro, ante el aforo que permitan las autoridades sanitarias. Y darle al proyecto, como siempre es nuestro deseo, un matiz de excelencia. En este caso, las lecturas quedarían en manos de actores reconocidos del teatro español, que pueden ser lo mismo Juan Diego o Antonio Banderas, porque también queremos brindar la oportunidad al público de verlos en nuestro teatro”, explicó al respecto Rosales, antes de apuntar que, no obstante, “en el caso de que tampoco pudiéramos abrir el teatro entonces, optaríamos por hacerlo en streaming. La cuestión es que queremos contar con material suficiente para recuperar la actividad escénica en cuanto sea posible. Y, dado que el teatro es siempre un reflejo de la realidad, nos parecía interesante invitar a los autores a que escriban sobre lo que estamos viviendo”.

Eso sí, la joya de la corona del Teatro del Soho sigue siendo A Chorus Line, cuyas funciones en Barcelona se vieron interrumpidas por el estado de alarma: “Ahora mismo la gira está en stand by, pero estamos listos para recuperarla en cuanto sea posible. Haremos las funciones pendientes en Madrid e iremos después a Nueva York y Londres. Y seguimos trabajando para llevarlo a América Latina y ampliar la gira española. Es decir, los compromisos están intactos y se cumplirán tal cual, sólo que más tarde. Mantenemos el contacto diario con la compañía y seguimos mejorando el espectáculo en la medida de lo posible”. El Teatro del Soho se sobrepone así a la adversidad y prosigue su aventura. Ya resuenan los aplausos.