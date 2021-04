Aurora Luque evoca a María Rosa de Gálvez en su ingreso en San Telmo

Para Aurora Luque (Almería, 1962), la figura de la dramaturga y poeta María Rosa de Gálvez (Málaga, 1768 - Madrid, 1806) ha sido objeto de atención y estudio, a modo casi de obsesión particular, desde hace no pocos años. Esta querencia obedece a rasgos comunes bien visibles entre las dos escritoras: Luque encontró en la obra de aquella ilustrada, silenciada en su tiempo y relegada al más discreto rincón de la historiografía literaria, una mirada abierta y valiente al mundo clásico que superaba en mucho los estrechos cánones neoclasicistas de su tiempo, así como una adscripción al feminismo que todavía hoy llega a asombrar por su calidad pionera (los personajes femeninos de las obras teatrales de María Rosa de Gálvez son mujeres que luchan por defender su identidad al margen de un mundo hecho a la medida de los varones, para lo que no dudan en enfrentarse a las inquisiciones morales y familiares sin renunciar a soluciones trágicas). Justamente, la mirada al mundo clásico y el feminismo han marcado a fuego la obra poética de Aurora Luque, una de las más fecundas y admiradas de la literatura española contemporánea, reconocida con premios como el Loewe o el Generación del 27. De modo que resultaba de verdadera justicia que María Rosa de Gálvez protagonizara el ingreso de Luque en la Academia de Bellas Artes de San Telmo.

Y así fue: la poeta y traductora tomó posesión de su puesto como académica de número en la institución en un acto celebrado este jueves en la sede de la misma, en el Museo de Málaga, que a pesar de las restricciones de aforo contó con la presencia tanto de académicos como de numerosos agentes de la vida cultural malagueña. Tras la laudatio correspondiente a cargo del poeta y académico Francisco Ruiz Noguera, Luque pronunció su discurso, Pensamiento ilustrado y referencias clásicas en la obra literaria de doña María Rosa de Gálvez y Cabrera; y se refirió a la autora, “ferviente defensora en su teatro y en su poesía de los ideales de la Ilustración”, como “una escritora rigurosa, polémica y política que merece más lectores y un reconocimiento más justo de su valía”. En el seno de San Telmo, Luque refuerza de manera poderosa sus vínculos con Málaga, la ciudad en la que vive y escribe. Y Málaga gana más inspiración para la causa.