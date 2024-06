Danza Invisible pone el broche de oro a una trayectoria que sabe a amor en Torremolinos

Casi nunca se sabe que las últimas veces son eso, últimas veces. Un último abrazo, un último beso, un último acorde. No se puede predecir el futuro, pero sí saborear el presente. Y el presente sabe a amor, pero también a una nostalgia que envuelve el ambiente. Una despedida anunciada. El Estadio Municipal El Pozuelo de Torremolinos acogió anoche el último concierto de Danza Invisible, un espectáculo que puso fin a una carrera de más de cuatro décadas en la misma ciudad que los vio nacer como banda.

Unas horas antes, los asistentes de la última cita aguardaban en la cola a las puertas del estadio. Una mezcla de ilusión por reencontrarse con la banda y de tristeza por saber que iba a ser la última vez que se miraban a los ojos. Anabel, fan de la banda desde sus inicios, desde las 17:00. Ni siquiera el sol y el calor fue un impedimento para conseguir la primera fila. "Es una tristeza y una alegría al mismo tiempo, me recuerda a mi adolescencia, espero que canten temas de su primera época que son las que más me gustan, las más auténticas", comentó con ilusión. Ella, junto a sus amigos, lucía con orgullo una camiseta personalizada del grupo.

En una rueda de prensa previa al evento, el vocalista del grupo, Javier Ojeda, aseguró que la noche anterior "estaba atacado", pero que, tras la prueba de sonido, estaba "fantástico" y "muy contento por el recibimiento de la gente". Aseguró que la velada sería un repaso por toda su carrera, "haciendo énfasis" en la época de los 80 porque es "lo que más ha trascendido". Tocar en su tierra es una alegría, pero también es un hándicap porque los nervios también jugaban una mala pasada para su familia. Además, amistades y personas cercanas acudían al adiós de un grupo de amigos que han dejado huella en el panorama musical español. Al finalizar el encuentro con los periodistas, los fans le entregaron un regalo por sus más de cuarenta años de carrera: un trofeo conmemorativo de agradecimiento en el que se despedían "sin decir adiós".

Con 5.000 entradas vendidas y llenándose el estadio poco a poco, a las 20:30, los asistentes pudieron disfrutar de la sesión del DJ La vida de Jaime, que amenizó la espera hasta llegar el turno de Danza Invisible. Los malagueños se subieron al escenario unos minutos más tarde. A las 22:22, concretamente. Como si hubieran pensado en una hora clave. Se hicieron de rogar una última vez ante un público que estaba preparado para darlo todo. La encargada de romper el hielo fue Tu voz, con la que los fanáticos acompañaron a la banda sin ningún pudor desde la primera sílaba entonada por el cantante Javier Ojeda. Le siguió Mercado negro.

Antes de continuar con el repertorio, el vocalista se dirigió a su público para agradecer que les acompañasen en una noche tan especial: "Muchísimas gracias, nos quedan un montón de canciones y vivencias. Estoy muy emocionado porque no paro de ver gente conocida en el público. Nos va a faltar tiempo para agradecer a la gente lo que ha hecho por nosotros todos estos años".

Con el público metido en el bolsillo, Danza Invisible continuó con Catalina, muy sentida entre los asistentes, que no dejaban escapar ni una nota. La artista local Julia Martín les acompañó en Por ahí se va, animando a las pocas personas que aún no se habían dejado llevar. "Seguro que al final del concierto se me va a escapar una lagrimilla, todos los que estamos en el escenario nos queremos in montón, hemos pasado muchas cosas juntos y queremos celebrar con vosotros", dijo Ojeda entre tema y tema. El público respondió entre gritos de emoción y fuertes aplausos.

El tiempo corría -más de la cuenta para algunos- y los fanáticos de la banda gritaron apenados. "Bueno, ya estamos en el ecuador del concierto", dijo el cantante del grupo, ya emocionado. Más de uno se preguntaba cuándo había pasado más de la mitad del espectáculo. Cuando uno lo disfruta y se deja llevar, la noción del tiempo se altera. Las horas pasan como segundos. Y eso fue lo que ocurrió anoche. Reina del Caribe, El fin del verano. Yolanda. Diez razones tuvo una introducción especial, se la dedicó a la gente que ya no está físicamente con ellos, pero que les acompañan siempre.

"En ningún momento pensábamos en el estrellato, pensábamos en hacer música, en divertirnos", señaló el vocalista en una conversación con sus seguidores. Aprovechó casi todos los tiempos muertos entre una canción y otra para dirigirse a ellos o para contar alguna anécdota. Fue el caso de Dame más, que iba a titularse Dame más guerra -y así fue como la entonaron en el directo, en vez de leña-, pero cambiaron el nombre por el conflicto de Irak, "al que España se unió". "Los tiempos han cambiado y tengo que darle las gracias a José Ortiz y Margarita del Cid por reconducirlo, Torremolinos es la ciudad de la libertad, disfrutemos y vivamos de esta población maravillosa siempre", dijo entre aplausos.

No solo reivindicó la paz y estar contra la guerra, sino también el cambio climático: "Nos adelantamos a nuestro tiempo, esta canción es del 93, Naturaleza muerta, la ecología no es de derechas ni de izquierdas, es sentido común". Los asistentes aplaudieron con fuerza su discurso y luego bailaron y gritaron la letra con énfasis.

La canción que los catapultó en el panorama musical fue la número 18 de la lista. Sabor de amor se ha convertido en un hito histórico y ha calado en la sociedad española, pasando de generación en generación. No dudaron en dejarse el alma sobre el escenario, disfrutando de cada nota, con miradas cómplices entre los músicos y con su público, que subió los decibelios hasta límites inescrutables. Saboreando el amor que se tenían los amigos, entonando este himno en su tierra por última vez. Abajo, los asistentes vibraban y se dejaban llevar con sus acompañantes y sin quitar el ojo del escenario, inmortalizando el momento con sus móviles o guardándolos en su memoria.

No era un concierto más. Era el último. Y como tal, el grupo hizo un repaso por los temas más icónicos. No pudo faltar A este lado, canción que enloqueció a Ojeda, bajando del escenario para estar más cerca del público, ni Sin aliento, ni tampoco lo hizo A sudar. El público, entregado desde el comienzo, lo dio todo. Como si no hubiera un mañana. Disfrutando del aquí y el ahora. Se palpaba un torbellino de emociones que, entremezcladas, arrasaban con todo. Sensibilidad, nostalgia, amor, tristeza... Pero, sobre todo, alegría. Alegría que rebosaba en todos los presentes. Felicidad por todo lo vivido, una celebración por todo lo alto.

El club del alcohol le puso la broche de oro a una noche redonda. Con un total de 25 canciones, y un aguante inconmensurable del grupo, el público quería más. Buscaba arañar cada segundo para retrasar lo inevitable. Nadie quería despedirse. Pero contra eso no se puede luchar. Cada una de las canciones hicieron saltar y vibrar a Torremolinos en un 8 de junio que siempre quedará marcado como una cita para el recuerdo en honor a una banda histórica.

El vocalista aseguró a este periódico que sería uno de los conciertos más largos ofrecidos hasta el momento. Y no mintió: duró más de dos horas. Incansables, imparables e imbatibles sobre el escenario, Danza Invisible demostró estar a la altura de una noche que quedaría siempre en la memoria de todos como el broche de oro de una de las bandas más icónicas de España. No una cualquiera: una banda de rock que nació en Torremolinos y que llevó siempre su tierra por bandera. Una banda que, aunque no vuelva a juntarse físicamente, permanecerá siempre en la memoria colectiva.