'Retrato de Familia', la exposición en Málaga de la fotógrafa Estela De Castro que reivindica los derechos de los animales

Retrato de Familia es un proyecto fotográfico en el que la madrileña Estela De Castro reivindica los derechos de los animales y pretende intenta ampliar el concepto de familia tradicional. La muestra está compuesta por más de treinta retratos en los que aparecen familias integradas por personas y animales que posan ante la cámara de distintas formas. "Los animales son considerados familia y no productos", ha indicado la artista en la presentación de esta exposición, que puede visitarse en La Térmica desde el 13 de junio hasta el próximo 6 de octubre.

Pueden verse distintas especies de animales, desde los más comunes como perros y gatos, hasta cerdos, cabras, ovejas, caballos y tortugas. "Todos los animales, o la gran mayoría, han sido rescatados, los que consideráis de granja, como los cerdos, no son de explotación", ha señalado la fotógrafa. La idea surgió dos años atrás por una serie de retratos familiares a personas cercanas, como su hermana, y luego se amplió: "Hay todo tipo de familias, hay gente conocida y gente desconocida, lo importante son los animales siempre".

Málaga está "muy presente" en la exposición, ya que "gran parte" del proyecto se ha construido en la provincia". De este modo, el artista Javier Calleja ha sido retratado junto a su familia y su famoso Mr. Günter, un gato negro con ojos amarillos. Por otro lado, la fotógrafa hizo una sesión de fotos a 31 familias malagueñas que se presentaron de forma voluntaria en La Térmica. Estas imágenes se pueden ver a través de una pantalla que muestra, además, todo el proceso.

"Cada familia tiene su historia, pero todos están considerados familia, el concepto es tratar a los animales como familia", ha enfatizado De Castro. La más complicada de fotografiar fue un retrato de cuatro humanos y 11 animales: "Los gatos egipcios querían comerse al agaporni, también bufaban a la tortuga, y esa me costó dos horas, el resto solo una". Los animales más difíciles de capturar son los gatos. De hecho, en una de las imágenes se ve a un felino en movimiento. Esta enfoca a cuatro gatos junto a una mujer mayor, la señora Paula, que tiene demencia y se dedica a recoger a los felinos abandonados y cuidar de los callejeros.

La fotógrafa no entiende su trabajo como algo aparte del activismo y del animalismo, ya que es una "herramienta de cambio y denuncia muy poderosa" con la que puede ayudar a "personas humanas o personas no humanas". También ha retratado a perros de tres protectoras de Málaga para incentivar la adopción: "La palabra mascota cosifica mucho a los animales, no se compran, por eso hemos puesto también perros en adopción, incluso Perros Potencialmente Peligrosos (PPP), pero no son potencialmente peligrosos, sino potencialmente pegajosos, son muy cariñosos".

Por su parte, el comisario Rafael Doctor ha explicado que el objetivo es llamar la atención porque las familias "no solo las componen nuestras especies, sino también otras". Como activistas, luchan porque los animales "tengan plenitud, no son mascotas". "No son seres de segunda, el trabajo que hace Estela De Castro lo hace desde el corazón para ayudar a que la gente piense que esta relación entre humanos y no humanos tiene que cambiar", ha señalado.