El legado del cineasta Julio Diamante inicia en la UMA una nueva vida

En 88 intensos años de vida, desde el niño de la guerra que fue hasta convertirse en uno de los referente del llamado nuevo cine español, Julio Diamante ha ido atesorando un importante legado documental, un ingente banco de datos, libros, revistas, folletos y carpetas, que ahora pasan a ser custodiados por la Universidad de Málaga gracias al convenio que han firmado este lunes el propio Diamante y el rector de la UMA, José Ángel Narváez.

Este fondo, que será compañero de la biblioteca de Alfonso Canales en la antigua escuela de Magisterio de El Ejido, ha sido donado de forma gratuita y con el compromiso de una catalogación previa antes de su traslado y que el contenido sea indivisible con el nombre de Legado Julio Diamante. El proceso de esta donación, que no ha sido fácil, ha contado con la intervención del productor y cineasta Carlos Taillefer y la Academia de Bellas Artes de San Telmo.

"He participado, intervenido y creado en muchos aspectos de la vida, de la cultura y he amado mucho el cine desde muy joven, consciente de que era algo más que un entretenimiento, un instrumento de cultura y de libertad", explicaba este lunes Julio Diamante. Director de una docena de largometrajes, no sólo luchó por el celuloide, también lo hizo por el teatro. "Dirigí estrenos absolutos en España, algunos memorables", recuerda.

Y defendió en la radio el jazz y el blues cuando "aún no eran bien admitidos en la buena sociedad". Igual que el flamenco, "entendido como una cultura de gente baja y mal vivir". Estas músicas, dice, "me han acompañado toda la vida como compañeras fieles".

La censura fue un látigo que le hostigó desde sus primeros comienzos. Ya en su etapa estudiantil "formó parte de la primera célula universitaria del Partido Comunista", como explicaba este lunes el periodista Manuel Bellido, encargado de desgranar su figura. "Julio estaba en el núcleo clandestino de la insurrección. La Policía lo tenía fichado, su nombre estaba en las listas de sospechosos, era aquel un ambiente opresivo en el que él y gente como Juan Antonio Bardem consiguieron infiltrarse como un solido grupo de resistencia antifranquista", agrega Bellido.

"Yo no soy político, ni he querido serlo, pero siempre he creído que era una obligación interesarme por la política y eso fue, necesariamente desde niño, cuando vi como eran maltratadas personas que me merecían gran respeto, cómo predominaba la mentira, la ignorancia y la barbarie", comenta el cineasta. Y añade que "amar y defender en lo que creía ha sido la esencia de mi larga vida".

Semana de Cine de Autor de Benalmádena

Entre los capítulos más destacados de Diamante, están los 18 años que dirigió la Semana de Cine de Autor de Benalmádena, "una auténtica ventana abierta a cinematografías vedadas en la cartelera comercial, a títulos y profesionales de extraña procedencia que eran recibidos con recelo por el gobierno e, incluso por la industria, pero que nos puso en el mapa como anticipo de libertades impensables entonces", como señala Bellido.

"Enrique Bolín, cuando era alcalde franquista, tenía buenas relaciones conmigo y con el festival, las películas atrevidas y problemáticas y mis peleas con la censura le servían para tener un tufillo de liberalismo, pero cuando fue alcalde democrático le empezaron a hacer menos gracia", explica el cineasta. Y subraya que "no era la línea de festivales de alfombra roja, sino hechos de cultura e instrumento de libertad".

Pero en Benalmádena se libraba una batalla con este evento y "al final tuve que echar el telón, aunque con un minúsculo esfuerzo económico y una mira humanista hubiera podido tener una grandísima vida", añade Diamante. De ello hablan también sus fondos, sus objetos, carteles, documentos, libros y revistas "que son como una parte de mí".

"Dejo estos documentos en la UMA porque tengo mucho cariño a Málaga y sé que van a estar muy bien tratados"

"Los dejo en la UMA porque tengo mucho cariño a Málaga y entiendo que no significa desprenderme de ellos, sino dejarlos en un sitio que van a estar muy bien tratados, y si son conocidos aunque sea por una minoría, si alguien los consulta es suficiente", señala.

El presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, José Manuel Cabra de Luna, ha destacado en el acto que "quien quiera estudiar la historia del cine desde la segunda mitad de siglo XX hasta hoy, quien quiera investigar sobre la Semana Internacional de Cine de Autor de Benalmádena, quien quiera conocer esa etapa de nuestro cine por dentro tendrá que acudir desde ahora al Archivo Julio Diamante de la Universidad de Málaga".