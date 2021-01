Canal Sur: 7,4%

Ha llegado el fin de curso y las cuotas anuales son las notas que califican la labor de las cadenas. En esa cifra del año no valen las artimañas de números decapitados para que aplaudan los amigos ni aprovecharse de la preocupación de la gente para presumir de las cifras de un día y que de paso los afectos lo pongan en altavoz para que, a fuerza de repetir, a ver si suena a verdad verdadera.

El 7,4% anual de Canal Sur, su peor cifra histórica, con sus 6 décimas menos que en 2019, debería preocupar mucho, bastante, al gobierno de la Junta porque la cadena autonómica está fallando clamorosamente y no es un problema del delco. Los sindicatos no son los que ordenan programar tantas películas del Oeste y comedias machistas, ni tantos festejos de toros, ni las Misas (del canal Trece sólo falta copiar el Rosario). Susana Díaz, responsable, sí, del declive de este Canal Sur extrafolclórico y de los rosquitos de Andalucía Directo, ya no manda en la RTVA como para ordenar unos informativos en manos de personas que no conocen Andalucía (la Andalucía real, lo que nos interesa). Ni es el PSOE el que se carga, por ejemplo, programas como el valioso Salud al día, llevado al trastero tras 20 años en antena con datos excelentes de audiencia: castigado por hacer bien el trabajo y seguir incluso en el confinamiento.

Los masones no son los que han contratado los dos contenidos más caros y que ni siquiera se producen en un plató sino en un teatrito, como en la TVE franquista de 1957. Bertín, Manu y El Sevilla no han sido fichados por el POUM ni por la CNT, precisamente. En mi caso personal yo podría ir diciendo lo bonito que es Canal Sur para alborozo de los directivos y que me ensalzaran las productoras y dar likes a esos datos sesgados de las consultoras contratadas. Pero no sería honesto con los lectores de este periódico: con todos los andaluces. La Nuestra cierra 2020 con un 7,4%. ATV, 0,4%. Y empeorarán. Los que tienen la responsabilidad de la cadena de Andalucía deberían analizar sin victimismos y sin acusaciones ajenas por qué no les ven.