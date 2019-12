Chirigota malagueña: a los Goya en chándal

Anoche tuve un mal sueño; y ello me ha precipitado a preparar con tiempo suficiente mis necesidades para la gran fiesta de los Goya que este año se celebra en mi ciudad.

Así que al saber que serán en un pabellón deportivo, he decidido ir en chándal y zapatillas deportivas. En el sueño recordaba que existen fabricantes de este tipo de prendas muy cool; así que el mío será un pantalón Slim fit, una sudadera microperforada, y unas zapatillas de un solo color con la suela haciendo contraste. Pero seguro que cambiaré mi alquiler anual de smoking en la casa Cornejo por un chándal de alta costura: Chanel, como mínimo.

En el sueño me angustiaba también dónde aparcaré el coche al dirigirme a la periferia extrema de la ciudad; sólo fui una única vez al Martín Carpena a un mitin político; pero me dije: bueno quizás sea bueno aparcar el coche en el Pryca que está al lado; intentaré ir con tiempo suficiente y si no en el butano o en la térmica, cercanos también. Solucionado el aparcamiento.

Luego pensé: ¿ y qué pasará cuando hagamos el paseíllo por la alfombra roja y nos ataquen la plaga de mosquitos de las marismas y humedades del Guadalhorce a apenas unos pocos metros? Pero me tranquilicé pensando que ante un acontecimiento de tal envergadura, el área de sostenibilidad medioambiental del Ayuntamiento de Málaga habrá previsto las fumigaciones necesarias. Además, el 25 de enero es invierno y hará frío.

Por último me pregunté: ¿ y dentro del chándal qué prenda llevaría para el coctel post ceremonia ? Y en el mismo sueño recuerdo una imagen de la fiesta donde todos los invitados llevábamos camisetas del Unicaja; al fin y al cabo, estábamos en su pabellón.

De pronto me desperté repentinamente y me di cuenta que sólo era un sueño.

Basta ya de Ciudad de la Cultura. ¡Auditorio hoy mejor que mañana! POST DATA

Los Premios Max de Teatro, después de celebrarse durante cuatro ediciones en Sevilla y una en Córdoba, se celebraran por primera vez en Málaga en su edición del 2020.

Ya tenemos los Premios Goya y los Premios Max.

Faltan los Platino, los Forqué/Egeda y los MTV de música.

¿Y para cuando habrá trabajo digno para los hombres y mujeres de la Cultura?