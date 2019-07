Jornadas laborales de 12 horas

En medio de la defensa por la jornada de seis horas ya aplicada por los suecos cabe la posibilidad de romper con el injusto tópico andaluz. La jornada reducida permitía a los trabajadores acudir a su trabajo manteniendo el mismo sueldo. Según los resultados del experimento se vio que en su mayoría los trabajadores eran más productivos, eficientes y estaban de mejor humor.

Tras dos años implantado, el experimento cesó y se volvió a las estandarizadas 40 horas semanales. El contexto de la utopía sueca sirve de paso para poner sobre la mesa una nueva realidad, las jornadas de 12 horas. Si usted es de los afortunados que están de vacaciones , dese una vuelta por los chiringuitos y restaurantes. No le costará mucho adivinar los mismos rostros por la mañana que por la tarde. A medida que avance el verano, observe. Descubra en ellos un mengue del peso que les haga bailar las camisas. O un par de agujeros más en el pantalón. Por último descubra su cara cetrina, de gesto serio, y que los chascarrillos que salen de sus labios van a cuentagotas. Lo que usted ve, querido veraneante, es cansancio. Tanto es así que al principio de temporada los negocios de hostelería tantean la robustez del ansiado candidato que viene buscando trabajo: "¿A este no le entrará agostitis, no?", dicen los encargados. La agostitis es la enfermedad (dignidad, también) que tiene alguien cuando tira el mandil y a voz en grito dice lo de "yo esto no lo aguanto más". Es entonces cuando el afectado de ese mal se va a su casa a dormir todas las horas que les resta.

No crean que esta es una guerra abierta contra los hosteleros. Ya van tres veces distintas que conductores de VTC me confirman que sus jornadas son de 12 horas al volante todos los días. ¿Imaginan los riesgos? La inseguridad es evidente. Mi pregunta siempre es la misma, a camareros y conductores: "¿Y por qué resistes?", "Porque no tengo otra cosa". No hay opción peor que no tener opciones, recodo perfecto para el despotismo y el abuso empresarial.