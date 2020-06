Con el horizonte crucerístico aún lejos de Málaga, hoy les contaré la historia de tres históricos barcos; un terceto que hace ya algunos años pasó por las aguas malacitanas. Luciendo todos denominaciones de piedras preciosas o semipreciosas: The Topaz, The Emerald y Sapphire, cumplimentaron entre 1997 y 2001 una serie de escalas bajo la contraseña de una misma compañía; una naviera que muchos años más tarde regresaría al puerto de Málaga con unos buques de crucero nada parecidos a aquellos clásicos.

Atendiendo a su fecha de llegada en 1997, el primero que nos visitó fue The Emerald que, en una primera escala de 17 horas atracó en el pantalán de levante. Luciendo la marca de Thomson Holidays (lo que ahora es Thomson Cruises), este buque construido en Estados Unidos en 1958, tras operar como un barco de línea con el nombre Santa Rosa y ser reconvertido en buque de crucero en 1990, llegaba a Málaga tras haber navegado con cinco nombres diferentes. Cumplimentada aquella escala, la esmeralda efectuó otras cuatro más, siendo su última visita la realizada en agosto de 2001.

Y mientras The Emerald seguía en activo, en abril de 1998 el puerto malagueño recibió a The Topaz. Construido en Escocia en 1955 y bautizado como Empress of Britain, este barco acristianado por la reina Isabel II de Inglaterra, tras cumplir una larga carrera como buque de línea se reconvertía en un barco de turistas en la década de 1970. Habiendo lucido hasta entonces cinco nombres diferentes, lo mismo que The Emerald, el topacio realizó una única escala en Málaga; un prolongado atraque de 18 horas y 30 minutos en el muelle número dos.

Construido entre 1965 y 1967 en Italia como un buque de crucero, el Sapphire apareció por primera vez por aguas malagueñas mayo de 1999. Con la particularidad de haber navegado desde que fue bautizado con el nombre Italia con siete nombres distintos, este buque, que en 1993 se hundió en el Amazonas y fue reflotado, se posicionaba en Málaga para cumplimentar una campaña crucerística de 27 escalas; una temporada que repetiría con tres visitas en el año 2000. Tres clásicos de otra época que pasaron por Málaga cuando la industria crucerística era muy diferente a la de ahora.