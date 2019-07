Sánchez ha hecho un papelón

Los portavoces de los grupos que Sánchez consideraba apoyos firmes no sólo no se lo dieron sino que le pegaron hasta en el carné de identidad. Pablo Iglesias fue implacable con Sánchez en su intervención del primer día y además dio al candidato donde más duele, saltándose la confidencialidad de sus conversaciones, qué le ofrecía y en qué intentó engañarle.

El portavoz del PNV Aitor Esteban no fue tan duro como Iglesias, entre otras razones porque le faltaba el factor piel, Esteban se lleva bien con todo el mundo, Sánchez incluido, mientras que Sánchez e Iglesias se detestan en lo político y sobre todo en lo personal, como confiesan uno y otro en privado aunque en público disimulan todo lo que pueden. Pero también Esteban dio un repaso al presidente diciéndole, entre otras cosas, que ya estaba bien de dar por seguro que contaba con el voto favorable del PNV. Pues no. Ayer, advirtió el portavoz vasco, no daría su voto favorable a la investidura. Quizá en la segunda vuelta. A no ser que se tuerzan las cosas o que Sánchez haga alguna tontería que impida que el PNV confíe en él.

Es probable que finalmente salga elegido. No porque Podemos, el PNV y otros grupos menores estén deseando que continúe Sánchez en Moncloa, sino porque como repite Sánchez -y en eso tiene razón- no hay otro candidato posible. Sánchez además tiene una baza a favor: Pablo Iglesias ansía un Gobierno de coalición, es la única manera de que se recomponga un partido que hace agua por todas partes y que ha perdido a un número considerable de dirigentes... y millón y medio de votos. Lo que decíamos, Sánchez e Iglesias se necesitan mutuamente, de ahí que a Carmen Calvo le faltara tiempo para llamar a Echenique y reanudar las conversaciones.

Es probable que Sánchez sea elegido, pero el papelón que ha hecho en la sesión de investidura es de los que hacen historia. Solo un voto a favor además de los de su grupo, el del diputado de Revilla. Toda una humillación para un ególatra como Sánchez.