Aprovechando estas fechas navideñas y tras desearles todo lo mejor, hoy comenzaré haciendo una mención al Baijiu. Para el que no sepa de lo que estoy hablando, les diré que el Baijiu es un licor chino; un destilado que puede alcanzar hasta un 60% de graduación alcohólica y que según los expertos constituye la bebida comercializada más fuerte y que más se consume el todo mundo. Conocido también como alcohol blanco, el Baijiu es un destilado producido con cinco diferentes cereales, siendo el sorgo el principal componente de este espirituoso.

Dicho esto, y con la curiosa anécdota de que siglos atrás, los colonizadores de tierras chinas usaban de forma habitual este licor como desinfectante, les diré que hace unos días el puerto de Málaga recibió a un barco cargado con sorgo. Procedente de la localidad estadounidense de Corpus Christi, el bulk carrier de bandera maltesa Ellirea, un mercante de 198 metros de eslora construido en Japón en 2017, tras una parada en Gibraltar, atracaba en el muelle número siete para cumplimentar una descarga de 20.000 toneladas de sorgo, una cantidad que, sin nada que ver con su uso vinícola, llegaba a aguas malacitanas para ser almacenada y posteriormente distribuida como alimento para el ganado.

Gestionada la totalidad de esta operativa por la agencia consignataria Condeminas, una grúa móvil y una tolva doble comenzaban a trabajar la pasada semana en jornadas de doce horas para vaciar una bodega y media de este cereal; una no demasiado importante parte de las cinco bodegas completas de sorgo que transportaba el Ellirea que, tras pasar por Málaga, debían finalizar viaje en el puerto de Cartagena.

Y si bien esta descarga que les acabo de reseñar no destacará por ser la más abundante que se ha realizado en 2018, la llegada de este sorgo norteamericano sí que ha significado la reentrada de un cereal que desde hacía muchos años no se movilizaba en los muelles malagueños. Un granel agroalimentario que llega para un uso forrajero (por el momento no creo que nadie esté interesado en importar sorgo para elaborar por estos lares el exótico y poderoso Baijiu) y del que muy probablemente volveremos a tener noticias en el transcurso de 2019.