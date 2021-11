Siendo respetuoso con todas las creencias, como debe ser, y respetando todas las libertades, y cuando me refiero a libertad me valen cualquiera de las 12 acepciones que reseña la Real Academia Española, hoy les relataré una imagen que hace muy pocos días se ha visto en el puerto de Málaga. Atendiendo a una acción publicitaria, el centro comercial situado en el muelle de Ricardo Gross, permítanme que no lo publicite mencionando su nombre, decidía engalanar la capilla del puerto para festejar Halloween. Realizada la decoración en dos fases, una el día 29 y otra en la mañana del domingo 31 de octubre, la fachada de este histórico edificio quedaba rematada mostrando todos los iconos que identifican a esta fiesta que, según diferentes fuentes, celebra la noche de los muertos, las brujas o la víspera de los difuntos o todos los santos.

Y aunque sería absurdo por mi parte contar la historia de este monumento detallada en infinidad de documentos firmados por los más relevantes sabios de la historia malagueña, a modo de curiosidad, les diré que cuando apareció por primera vez impresa la palabra Halloween en un poema escrito por el poeta escocés Robert Burns en 1785, la capilla del puerto de Málaga ya llevaba 53 años de vida.

Ante esta anecdótica circunstancia y, teniendo muy presente que este monumento, el segundo en antigüedad dentro del recinto portuario malacitano, no tiene ningún encaje dentro del centro comercial situado en el muelle de Ricardo Gross, quizás, lo más adecuado sería dejarlo como está, pudriéndose poco a poco por dentro sin el más mínimo interés institucional para que los millones de turistas que pasan frente a él se hagan todo tipo de fotos.

Y si bien el hecho de engalanar esta capilla portuaria la noche de difuntos podría calificarse de muy diferentes formas, tras mucho pensarlo, me quedo con la definición de esperpento que Valle-Inclán escribió en el capítulo duodécimo de su obra teatral Luces de Bohemia.

¿Vale todo a la hora de decidir actuaciones sobre un monumento histórico? Quizás, la respuesta a esta simple o muy compleja pregunta la tengan los que idearon y autorizaron la decoración de la capilla portuaria malagueña para festejar Halloween.