Son pocas las oportunidades que da la actualidad, en estos tiempos sombríos, para hablar de cosas positivas o imágenes que nos arranquen una sonrisa. La ceremonia de acatamiento a la Constitución de la Princesa Leonor al cumplir los dieciocho años tiene algo de todo ello. O como la de Aitana Bonmatí recogiendo el balón de oro: ella y sus compañeras de selección han llegado, a pesar de su juventud, a lo más alto a base de coraje, talento y dignidad. Un espejo en que mirarse la princesa.

El acto de acatamiento a la Constitución, ante diputados y senadores, de la princesa Leonor tiene un enorme valor simbólico y un profundo significado: el de la continuidad de una institución que configura la forma política de nuestro Estado. Una arquitectura institucional que nos ha dado un largo periodo de paz, prosperidad y estabilidad política, que además compartimos, según todos los índices internacionales, con la de los países de mayor calidad democrática del mundo. A algunos todo esto les resulta indiferente o se manifiestan contrarios declarándose, con todo el derecho, republicanos. Según un sondeo de 40 dB, estos últimos superaban a los que se declaraban monárquicos. Lo que sí hay es, según todos los sondeos, un mayor número de partidarios de la forma de Estado recogida en nuestra Constitución, una fórmula que pueden compartir unos y otros: una monarquía parlamentaria y constitucional. Mientras los españoles no decidamos lo contrario, ese seguirá siendo nuestro sistema, cuya continuidad quedó garantizada ante las cortes en el acto de acatamiento de la princesa Leonor. Y mientras así sea, quienes forman parte de las instituciones y poderes del Estado no deberían incumplir sus deberes dejando el asiento vacío en actos tan relevantes como el pasado marte en el Congreso. Aunque el republicanismo sea su ideal no deberían confundir sus deseos con la realidad, ni sus ideas con sus responsabilidades. Y aún menos si eres miembro del gobierno de la nación que nos representa a todos, al margen de nuestras ideas. No deberían contribuir con su errático comportamiento a dar credibilidad a las acusaciones de ilegitimidad que les lanza la derecha. Levitsky y Ziblatt sostienen en “Cómo mueren las democracias” algo que afecta directamente a un lado y otro de nuestro marco parlamentario: “que cuando el temor, el oportunismo o un error de cálculo conduce a los partidos establecidos a incorporar extremistas en el sistema general, la democracia se pone en peligro”.