Ataques desde Murcia

Ya se podía intuir por las palabras de Sito Alonso en la víspera de la visita a Granada al referirse a la eliminatoria ante el Unicaja en la BCL que el UCAM Murcia iba a llevar el otro baloncesto y el partido fuera de la pista hasta los límites. Equipo agresivo en el parqué y catalogado por los rivales como violento, el director general, Alejandro Gómez, lanzó en una rueda de prensa un ataque directo a la integridad de la competición, a la Basketball Champions League y al Unicaja. Palabras gruesas de la cabeza visible del club pimentonero. "Me parece una eliminatoria que, desde el sorteo, antes de él, tenía la sensación de que nos iba a tocar el Unicaja. Desde que vi el cuarto en Atenas, si la Champions se caracteriza por algo es ser caseros. Si ves el último cuarto del Málaga en AEK... Son entendibles algunas cosas. Creo que un patrocinador importante de la Champions es Andalucía, es importante que la Champions ha negociado con Málaga, si se clasifica, que pongan el dinero del canon, que es una cantidad muy, muy importante, para hacer la Final Four allí. No estamos jugando en igualdad de condiciones en la competición", comenzaba su diatriba el directo general de la institución católica.