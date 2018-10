El CAC revela las confluencias de Gonzalo Torné y Quico Rivas

El CAC Málaga inauguró ayer la exposición Socios a cuatro manos, con obras inéditas de los artistas Gonzalo Torné y Quico Rivas (fallecido en 2008) en las que las manos cobran un especial protagonismo. La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 6 de enero, está compuesta por 36 pinturas y collages en los que ambos autores revelan sus gustos, inquietudes y pensamientos. Entre las creaciones que la conforman hay portadas de películas y reinterpretaciones de obras de arte como La joven de la perla de Johannes Vermeer o For the love of God de Damien Hirst.