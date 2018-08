Casetas para informar sobre qué hacer ante agresiones sexuales

"No es no" y "solo mi sí es un sí", todo lo demás es abuso o agresión sexual. De cara a la Feria de Málaga hay que reforzar estas ideas para conseguir unas fiestas sin incidencias. El Ayuntamiento de Málaga y el Colegio de Abogados presentaron ayer la campaña No es no. Como novedad, una veintena de casetas serán "puntos violetas" donde se ofrecerá información a las mujeres sobre qué hacer, cómo actuar y dónde dirigirse después de ser víctima o presenciar una agresión machista. Los abogados disponen de un turno especial de asistencia a las víctimas hasta el 31 de agosto.