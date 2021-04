Chema Cobo reúne a Brenan, Woolse y sus legados literarios

El ciclo expositivo Estrellas para Brenan de la Casa Gerald Brenan, espacio cultural en Churriana dependiente del Ayuntamiento de Málaga, inauguró ayer la exposición In the Twilight Kingdom/En el reino de las penumbras, del artista Chema Cobo, que abre sus puertas coincidiendo con el 127 aniversario del nacimiento del hispanista -el 7 de abril de 1894-. Esta muestra presenta tanto piezas recientes, creadas ex profeso para esta exposición, como otras realizadas en los años 80, todas ellas enlazadas por un elemento común, como es la gran admiración de Chema Cobo hacia Brenan y Gamel Woolsey, y hacia los intelectuales del Círculo de Bloomsbury.