El triunfo de Giorgia Meloni, con su coalición de derechas en las elecciones italianas, ha causado preocupación no solo en su país, sino en toda Europa. Que una coalición conservadora, liderada por la ultraderecha, gane con holgura las elecciones se atribuye a la incapacidad de la izquierda para formar alianzas, y el resultado es que Italia se escora abiertamente a la extrema derecha. A su líder se la considera una mujer fuerte y hecha a sí misma. Su discurso lo resume diciendo, "soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana y no me lo quitarán". Pilar Cernuda, en su artículo escribe,que existe "una enorme preocupación en Italia por el triunfo de la extrema derecha, también hay preocupación en Bruselas por la misma razón… En España, además, Pedro Sánchez ha provocado una ola generalizado de rechazo al incrustar en su gobierno a un partido populista de extrema izquierda".

Aquí en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resucitado el impuesto a las grandes fortunas, buscando una contrarreforma "improvisada, ridícula y esperpéntica", hecha para atacar a Andalucía. Se encuentra con que esto mismo lo ha hecho la Generalitat valenciana, gobernada por su mismo partido, aumentando un 10% todas las deducciones autonómicas y con una rebaja el IRPF, para rentas inferiores a 60.000 euros y aumenta en un 10% todas las deduciones autonómicas.

Para el presidente Moreno se trata de un ataque directo a Andalucía y una reacción al anuncio de la bonificación plena del impuesto sobre el patrimonio que, por cierto, estaba incluida en el programa electoral del PP en Andalucía. También se ha calificado de "ataque sin precedentes a la autonomía fiscal de Andalucía", por lo que se anuncia que la Junta usará todos los recursos para evitarlo. Se acusa al presidente de la Junta de haberse convertido en el presidente de los ricos "por su política en materia fiscal".

A Pedro Sánchez, líder del PSOE no le van las cosas bien. La OCDE cuestiona su política económica y sus pretensiones de futuro. Ha provocado un rechazo generalizado al meter en su Gobierno un partido populista de extrema izquierda. En Europa no se lo perdonan, ni que haya resucitado el impuesto a las grandes fortunas, buscando una contrarreforma, "improvisada, ridícula y esperpéntica, hecha para atacar a Andalucía".