Tras el resultado electoral del pasado domingo hay alguna certeza y algu interrogante. Cuando las elecciones no arrojan un resultado contundente de mayoría absoluta de una determinada fuerza política o de una coalición, caben muchas interpretaciones subjetivas.

Desde mi punto de vista, la mayor certeza tras el 23 J es que el PP no ha conseguido su objetivo de llegar al Gobierno ni por si mismo, ni en coalición con Vox (ni con su apoyo externo). El PP es el partido más votado pero seguramente no va a gobernar, por lo que empeñarse en el mensaje de que ha ganado las elecciones no deja de ser una verdad a medias o una verdad insuficiente. Pienso que gana las elecciones quien finalmente puede gobernar.

Nuestro sistema se basa en un modelo parlamentario en el que forma gobierno quien consigue apoyos parlamentarios mayoritarios, aún cuando el partido que ostenta la presidencia no haya sido el más votado. Así llegó al gobierno de Andalucia la primera vez el actual presidente Juan Manuel Moreno Bonilla o Ayuso en Madrid en su primera investidura o, más reciente, Mazon en Valencia o Maria Guardiola en Extremadura, entre otros ejemplos de acceso al gobierno de responsables de Partido Popular.

Esto es importante tenerlo presente porque, en base a esto, no se puede interpretar como ilegítimo y okupa a quien consiga la investidura en base a un acuerdo entre grupos parlamentarios, aún cuando su presidente o presidenta no sea del partido que haya obtenido más votos en las elecciones.

Yo creo que también es cierto que, de nuevo, las elecciones ponen de manifiesto la pluralidad de España tanto en lo que se refiere a la ideología diversa que expresan los diferentes partidos políticos con representación en las Cortes como, también, en la diferente visión de España que tiene la ciudadanía, en especial en territorios como País Vasco o Cataluña.

Y de aquí se deriva otra certeza desde mi punto de vista: el PP no sabe interpretar la realidad territorial de España. Mientras no sintonice adecuadamente con esta realidad para proponer respuestas integradoras y no de confrontación, lo va a tener complicado el PP y eso también complica a nuestro país. La incertidumbre mayor: ¿habrá nuevo gobierno progresista? Yo creo que sí.