Lobotipos feroces

Estono va de Pedrolobo Sánchez, en inicio. Esto va de "logos", de logotipos o emblemas. Según la definición clásica un logotipo es el "Símbolo formado por imágenes o letras que sirven para identificar una empresa, marca, institución o sociedad y las cosas que tienen relación con ellas". Según los cánones académicos un logotipo debe ser legible, escalable, reproducible, distinguible, memorable y en estos internetes de la fibra óptica, sobre todo, digitalizable. Con el fragor electo-gubernamental en el mundillo de la imagen corporativa y sus hambrunas han pasado desapercibidos tres sucesos que en horas mansas tenderían a ser polémicos.

El cambio de imagen de la Junta de Andalucía que ha propuesto mudar las sábanas de los hospitales y toda la cartelería y papelerío de estampar. Se pasa del "parapente imparable" a una "A" muy sintetizada con jota, que se traduce en el hinque de rodilla de una comunidad. Los compañeros del gremio tipográfico me apedrearán, pero en conciencia, entiendo que es un gasto evitable. En descargo, admito que la renovación es necesaria. Las marcas también se hacen liftings cuando se produce un cambio accionarial, de propósito de la compañía e incluso llegan a alterar nombre o gobierno. En circunstancias mudan de piel como una sierpe por una crisis de reputación categoría carne mechá . En otro orden de iconos sucedió la presentación del cartel del 23 Festival de Cine. El concurso de las discordias. Ganó un trabajo colorista usando la triple eme de "Mucho Más Málaga" sobre un fondo taracea de alegre efecto óptico. Buen trabajo de Pedro Cabañas. Por último y en tono ultralocal nos mostraron el nuevo logotipo de " Asociación Centro Histórico de Málaga". Una alternativa que sugiere el fin de la entidad al primer bote. De tanto sintetizar les ha salido un símil de omega, letra última del alfabeto griego. No hay que ser un Robert Langdon ( iconógrafo de Harvard en los Best Sellers de Dan Brown en su saga del Código Da Vinci), para asociar la letra omega con la extinción de algo. En física, la omega se asocia al ohmio que en una interpretación muy anárquica es: la resistencia eléctrica que existe entre dos puntos de un conductor para atravesar el centro por calle Larios iluminada de feliz navidad en patinete a batería. Vamos, que a cargarse las pilas que vienen manadas de logotipos y lobotipos feroces.