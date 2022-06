Momentos cruciales

Javier Solana fue secretario general de la OTAN en 1995. En 1982, con el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, España pasó a formar parte de dicha organización militar. En esos momentos Solana tenía 50 razones para decir "No a la Otan. Bases fuera". Yo solo tenía una: no quería a mi país formando parte de ninguna organización militar. Ni OTAN, ni pacto de Varsovia. Por eso, cuando en 1986, con el PSOE de Felipe González ya en el poder, se convocó el referéndum para ratificar la permanencia de España en la citada organización, yo voté no, en contra de lo que preconizaba el PSOE.

Pero mi postura fue cambiando con los años. Y, ahora, 40 años después, veo con total claridad cuán equivocado estaba y cuánta razón tenía, tanto Calvo Sotelo con solicitar la entrada en la OTAN, como Felipe González al promover el sí a la permanencia. La guerra declarada por un dictador como Putin a Ucrania, ha puesto de manifiesto la absoluta necesidad de tener una fuerza militar suficientemente potente como para que sea disuasoria. La OTAN, nunca, desde su nacimiento, ha iniciado ninguna acción militar ofensiva contra ningún país. Tan solo ha actuado en misiones de paz amparadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Por tanto esta Alianza no supone más que la garantía de estar a la salvaguarda de acciones militares agresivas por parte de algún autócrata como Putin con añoranzas imperialistas.

De fronteras para adentro, la cumbre de la OTAN esta semana, nos tendrá entretenidos. Para Pedro Sánchez es importante que salga bien, más que bien, para recomponer su figura, pero también lo es para España. En esta cumbre nos jugamos mucho, no solo por la guerra en Ucrania, sino también y especialmente por la situación del llamado "flanco sur" (Argelia-Marruecos-El Sahel). Estoy convencido de que la cumbre será exitosa, ya que los manifestantes en su contra solo son unos pocos nostálgicos del "no" que ni siquiera habían nacido cuando el "no", con la única coña de que se sientan en el mismo Gobierno que organiza la cumbre. Estas cosas solo pasan en España.

Una vez superado el episodio de las elecciones andaluzas, el Gobierno acelera medidas anticrisis para mejorar su imagen, ya que por mucho que digan que los resultados no son extrapolables, sí que son conjeturables. Bienvenidas sean, pero la inflación es un caballo más veloz y terminará engulléndolas. Es necesario atajar la inflación de costes que se está produciendo por el incremento de los costos de producción. Básicamente la electricidad y los carburantes. Las medidas hay que explicarlas y tomarlas por drásticas que sean, antes de que la subida de los precios sea insoportable para la población en general.

Y me temo muy mucho que con el asunto de Argelia y Marruecos nos va a doler la cabeza a todos los españoles, pero a Sánchez le va a explotar en las manos. ¿Por qué el PNV y Bildu no han permitido que Sánchez de explicaciones en el Parlamento sobre el cambio de rumbo con el Sahara? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué nada se ha dicho de lo publicado por France Soir sobre el asunto del espionaje de Marruecos al presidente? ¿Cómo explicar y alabar a la policía marroquí por los muertos (23) en la valla de Melilla? Como siempre, muchas preguntas y ninguna explicación. Nunca hubo un Gobierno más opaco en momentos más cruciales.