De Puerto Hurraco y manadas

Buena lección política dio Fernández Vara al ser entrevistado por Cristina Pardo. Preguntado por la exhumación de Franco, el presidente extremeño contestó: "Los que vivís en la almendra de la M-30 vivís obsesionados con tres o cuatro asuntos que a los que vivimos en el resto de España ni nos afectan ni nos preocupan… Hoy hemos estado 30.000 extremeños en las calles de Cáceres porque estamos sin tren. ¿Y qué pasa con nuestro tren? ¿Seguimos obsesionados con Franco y nos olvidamos del tren de Extremadura? Os digo a los políticos y a la prensa de Madrid que hay una España diferente y distinta a la que vosotros veis… Una España que pelea, que lucha, que tiene sus dificultades; y que cada día, cuando ve de qué se discute allí, se siente más lejos y más distante de lo que significa el centro político de España".

Lo del tren de Extremadura, efectivamente, no sólo representa una grave carencia sino que es un agravio comparativo que demuestra que por mucho que las hayan ascendido a autonomías, las provincias siguen siendo frente a Madrid esa España de segunda que tradicionalmente han sido. Y también representa el desprecio cínico de Madrid, como sede del Gobierno nacional, hacia las regiones, hoy autonomías, que no le presionan a través del terrorismo, el chantaje o el golpe anticonstitucional de Estado. Aznar, Zapatero y Rajoy prometieron la alta velocidad a Extremadura. No sólo no llegó, sino que ni tan siquiera se han modernizado y dignificado las líneas convencionales. Sin embargo esta realidad que afecta a tantos miles de españoles es menos noticia que el traslado de la momia de Franco o los enjuagues del Ayuntamiento de Carmena.

Es cierto que el traslado de los restos de Franco ha sido ocurrencia de Sánchez y no de los medios. Pero también que los medios nacionales lo ha hecho suyo con un entusiasmo digno de más prácticas y urgentes causas. Tenemos los políticos y los medios que tenemos. Si los primeros son mediocres, los segundos parecen más interesados en ser portavoces de los políticos que de las urgencias, carencias e inquietudes de los ciudadanos. Sin discriminar lo anecdótico de lo importante y reduciendo casi a lo invisible lo que sucede más allá de Madrid. Salvo los sucesos, claro. Puerto Hurraco o laManada generaron más interés informativo nacional y ocuparon más espacio que el tren de Extramadura o las elecciones andaluzas.