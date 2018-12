Quiten los semáforos

A los pocos días del asesinato de Laura -perpetrado por quien ya había asesinado a otra mujer- la Policía Nacional ha detenido a un hombre, condenado a 20 años de cárcel por asesinar a una anciana en 2007, por apuñalar a una mujer mientras disfrutaba de un permiso penitenciario. ¿Es miserable y repugnante -como se ha calificado la actitud de Casado por hacerlo- pedir en estas circunstancias que no se derogue la prisión permanente revisable? Por el contrario creo que es oportuno y necesario. Cuando la trágica realidad desmiente el buenismo progre o interesado urge recordar que no todos los asesinos deben estar sujetos al régimen común penitenciario, ni disfrutar de los derechos -razonables en el caso de otros delincuentes- que aprovechan para seguir matando o violando.

Sánchez ha tuiteado que "la prisión permanente revisable está en vigor y, desgraciadamente, no ha evitado el crimen de Laura". Una estupidez además de una malintencionada falsedad. El asesino de Laura fue condenado antes de que el PP la implantara. El PSOE se pone ahora un poquito de perfil pero se sumó a Podemos y al PNV pidiendo su derogación. La prisión permanente revisable no puede impedir que se cometan nuevos asesinatos pero sí que no los cometan quienes ya asesinaron y tienen una fuerte tendencia a la reincidencia. Y además -por mucho que pocos se atrevan a decirlo- no debe olvidarse el endurecimiento de la dimensión punitiva. Cosa que desde plataformas presuntamente progresistas a la vez se rechaza y se pide (¿recuerdan las manifestaciones tras la sentencia de laManada?). Por último el mismo argumento (tramposo) de que la prisión permanente revisable no ha impedido este crimen (o no impediría que se cometieran otros) se puede aplicar a todas las disposiciones para garantizar la seguridad de las mujeres. El propio Sánchez anunciaba en su tuit que "el Gobierno va a aprobar medidas para mejorar la seguridad de las mujeres". ¿Habría que derogarlas si se cometen más asesinatos, utilizando el mismo argumento tramposo que él usa contra la prisión permanente revisable?

El padre de Marta del Castillo, cuyo asesino sigue ocultando dónde está el cuerpo de su hija, ha respondido a Sánchez: "No eres más tonto porque no puedes. ¿Acaso un semáforo o un paso de cebra evitan un atropello? Estas muertes nunca podrán evitarse, pero si dejáis a los asesinos sueltos el porcentaje de que se repitan estos hechos se disparan".