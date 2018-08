Tienda de campaña y barbacoa en el parque contra las VTC

Los taxistas intensificaron ayer sus protestas contra los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y tomaron cuatro carriles del parque desde el mediodía, obligando a la Policía Local a desviar el tráfico. Los taxistas que ocuparon las vías aseguraban que iban a pasar toda la noche allí y para ello no dudaron en llevar barbacoa y hasta una tienda de campaña. "No nos vamos a ir hasta que no haya una solución", dijeron, simulando las acampadas que está habiendo en otros puntos de España. Hoy hay una nueva reunión en el Ministerio para intentar desconvocar la huelga.