De la Torre, ahora contra la Aemet

Afrancisco de la Torre se le pueden criticar algunas cosas, pero no que no defienda a su ciudad. El domingo, por ejemplo, abrió en la red social Twitter un frente contra la Agencia Española de Meteorología por unas declaraciones de su portavoz a la agencia Efe. En ellas, Rubén del Campo aseguraba que las temperaturas iban a superar ayer los 40 grados en el valle del Guadalhorce y en la provincia de Málaga. Sin embargo, De la Torre le daba un tirón de orejas a este portavoz porque en las propias previsiones de la Aemet marcaba para Málaga entre 26 y 27 grados y unos 31 en puntos del interior de la provincia como Antequera. "Seriedad", pedía el alcalde . "¿Cómo pueden tener esos errores que dañan la imagen de nuestra provincia?", se lamentaba el regidor. Tras el tuit del alcalde, la Aemet pedía disculpas: "Lamentamos el malentendido ocasionado. La información a la que se refiere corresponde al lunes 16 de agosto, cuando, efectivamente, se llegaron a superar los 44 grados en algunos puntos de la provincia". No obstante, algunos tuiteros le recordaron al alcalde que estos errores no dañan la imagen de la ciudad, sino los botellones, las despedidas o la suciedad.