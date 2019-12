¡Y ahora las gambas!

Sanidad advierte del peligro de chupar las cabezas de las gambas. Sanidad advierte del peligro de chupar las cabezas de las gambas. Sanidad advierte del peligro de chupar las cabezas de las gambas... Así hasta 122 veces. Imagínese que este mensaje le llega cuando sintoniza la radio, enciende la televisión y mira en el móvil las noticias del día. Sea mal pensado y pregúntese si hay alguna mano negra detrás...

Justo eso ocurrió hace ahora un año con el post más popular en Reddit, una plataforma de contenidos global que gestionan los propios usuarios. El artículo top de 2018 es un sorprendente vídeo que muestra cómo los periodistas de 122 canales locales del gigante Sinclair Broadcasting Group, uno de los conglomerados que apoyan a Donald Trump, hablaban de las noticias falsas en un "mensaje guionizado". Una batalla más de su guerra encubierta contra Facebook. Y los mensajeros eran los prestigiosos presentadores de los informativos.

Este lunes, medios de todo el país se hacían eco de la polémica de las gambas. Pero hay noticias falsas que no lo son: alerta sanitaria nueva no hay -basta comprobarlo en la web del Ministerio- pero riesgo sí. Fue en 2011 cuando Sanidad lanzó una recomendación advirtiendo del consumo excesivo de gambas y otros crustáceos por la cantidad de cadmio que estos deliciosos bichitos acumulan en sus vísceras y cabezas; un tóxico nada aconsejable que se relaciona con la disfunción renal, la desmineralización de los huesos y, a largo plazo, el cáncer.

¿A quién beneficia entonces que chupemos o no las cabezas de las gambas? Más aún, ¿quién puede permitirse zamparse ingentes cantidades en Nochebuena? Aunque no sea muy efectista, apliquemos el sentido común. Más que una manipulación orquestada de la escuela Trump, parece uno de esos momentos en que todos sucumbimos a la magia de internet: alguien se acuerda de la alerta, publica una información, la noticia vuela sola y se hace viral. ¿Resultado? Media España hablando de si compraremos o no quisquillas -por el cadmio, no por el precio- y de si succionamos las cabezas o las degustamos con cuchillo y tenedor -y no por una cuestión de urbanidad-.

¡Moderación! Un consejo tan sabio como viejo. Y si le apetece un maridaje atrevido para las gambas -con o sin cabeza-, pruébelas con la nueva cerveza que acaba de lanzar Alhambra criada en barrica de ron granadino. Sencillamente espectacular. ¡Salud!