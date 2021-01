Las bicis y la seguridad

El carril de 30 kilómetros por hora por donde tienen que empezar a circular los usuarios de patinetes y bicicletas que ha habilitado el Ayuntamiento de Málaga -salvo que prefieran ser multados por ir por las aceras- no ha sido bien recibido por ambos colectivos. No tiene una separación física con aquellos por donde discurren el resto de los vehículos y, por lo tanto, no son suficientemente seguros. El Consistorio debería apostar por una red de carriles bicis útil y segura para estos usuarios. Además, deben tener continuidad dado que muchas veces se interrumpen y dejan al ciclista sin sitio por donde ir.