Los consejos del Clínico

Profesionales del Clínico han elaborado un vídeo para enseñar a lavarse las manos de manera correcta para evitar el contagio de virus y bacterias. Una iniciativa muy útil en los tiempos que corren. Los centros sanitarios -antes de esta crisis epidemiológica mundial- solían realizar actuaciones de este tipo el 5 de mayo, con motivo del Día Mundial de Higiene de Manos. Antes del Covid 19 resultaba extraño para los no sanitarios que existiera una jornada para concienciar sobre la importancia de ese lavado. Ahora, este día y estas iniciativas cobran valor. De ahí la importancia de reconocer la idea de los profesionales de este hospital y el trabajo que se hacía en años anteriores en todos los centros sanitarios con el objetivo de atajar microorganismos, muy peligrosos aunque no se vean a simple vista, como ha podido comprobar la población tras catorce meses de pandemia. El Clínico ha llevado a cabo la campaña para la participación de los usuarios en las distintas redes sociales a través de este vídeo. El objetivo es concienciar sobre la importancia de este hábito para no contrar una enfermedad infecciosa y, además, enseñar a realizarlo correctamente.