Por estas fechas, cada año, andábamos celebrando el cumpleaños del Maestro. El pasado domingo, día 10, Manuel Alcántara hubiese cumplido 93 años. El 91 no lo celebramos porque ya se encontraba sin ánimos para salir de casa. Aún nos recibía en ella, y los búhos, como nos llamábamos sus tertulianos, íbamos a visitarle por separado para no agobiarle. No estaba para multitudes. Un día Salvador Moreno Peralta, otro Teodoro León Gross, otro Francisco Barrionuevo, otro José Luis Garci, si estaba por Marbella, y yo, por medio, entre otros. El próximo abril hará dos años que nos dejó. ¡Cuántas cosas han pasado desde entonces! ¡Cuánto me hubiese gustado escuchar sus opiniones con un dry-martini en la mano, entre calada y calada al cigarrillo!

Cuando daba inicio el invierno y el frío nos visitaba, solía decir, en referencia a las personas de su edad: "Quién pasa el mes de enero, pasa el año entero". Y no recuerdo ninguno como éste de Filomena. Aunque bien es cierto que, en nuestra Málaga, ha sido el parto de Filomena. Tronó el monte y parió un ratoncillo. Con tanta potencia como traía, Filomena no nos ha dejado en los embalses de la provincia más que 23 Hm. cúbicos de agua. Esta Filomena parece un miembro del Gabinete de Pedro Sánchez. Todo es autobombo y al final Lá vai tudo por água abaixo, que dicen los gallegos. Vamos, que todo se va por el desagüe.

Véase si no la comparecencia de los ministros Ábalos y Marlasca para informar de los estragos de Filomena y las medidas tomadas por el Gobierno: "Ha sido el dispositivo más ambicioso de la historia". Para ellos, todo lo que hacen, absolutamente todo, es lo más grande y lo mejor que se ha hecho en la historia. A partir de ellos no va a quedar historia para nadie, en tanto que la pandemia sigue en aumento después de vencida, los camioneros se mueren de frio y hambre en las carreteras enterrados en nieve, en los hospitales no hay sanitarios para atenderte de un infarto, en los organismos públicos no hay un puto funcionario que te atienda ni nadie te coge el teléfono para darte una cita, ni los Ertes se están cobrando por una gran parte de los trabajadores ertados, ni el tan cacareado salario mínimo vital está llegando a una mínima parte de la población que lo necesita y, encima, nos suben la luz a unos niveles que sí que son históricos. Pero lo peor no solo son las autocomplacencias del Gobierno, sino que su mediocridad está presente también en la oposición. Es muy curioso. Si se analiza, aunque sea someramente, las críticas que le hace Susana Díaz al Gobierno de la Junta de Andalucía, se puede uno percatar que son las mismas que le hace Casado al Gobierno Central. No se puede estar permanentemente haciendo críticas sin fundamentarlas. Casado debería aprender del alcalde de Madrid, Martinez-Almeida.

Y Filomena se ha ido, pero a Málaga han venido 4.375 personas más y ya alcanzamos un censo de más de 580.000 vecinos. Lo malo es que vienen más sesentones que jovencitos. Igual atraídos por aquello que decía Rafaela Carrá, "para hacer bien el amor hay que venir al sur", pero claro, con esa edad, nuestra tasa de natalidad se va al garete. A ver si Filomena la próxima vez pare mejor y los que vienen a residir en Málaga también.