El reloj del Ayuntamiento, protagonista del cupón de la ONCE

El reloj del Ayuntamiento de Málaga será el protagonista del sorteo de la ONCE del próximo lunes, 24 de febrero, dentro de la serie monográfica que los sorteos de la ONCE dedican a las Ciudades en Punto y Hora. En concreto, serán 5 millones y medio de cupones que mostrarán un primer plano de la torre del reloj que preside el Ayuntamiento de Málaga, con casi 90 años de antigüedad, datado entre 1911 y 1919. El director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque, presentó ayer la imagen de este cupón al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre.