La salida del loco

La sociedad es esa forma de vivir que suelen tener muchos animales, entre ellos, los humanos. Pero aparte de los individuos, las sociedades humanas se conforman a su vez con otras más pequeñas sociedades o grupos que tienen una gran importancia para el buen devenir del conjunto. Tales son los colegios profesionales y uno de los más relevantes es sin duda el Ilustre Colegio de Abogados. Están en proceso electoral para renovar la totalidad de la Junta de Gobierno.

Conozco muy de cerca y desde hace mucho tiempo (de cuando yo era presidente de la ACPM y vicepresidente de la CEM) a uno de los candidatos: José Manuel Conejo Ruiz. Sé, aparte de su valía profesional como abogado, de su espíritu de lucha por lo colectivo, su abnegación para poner por encima de sus intereses particulares los intereses colegiales. Y sé que tiene una dilatada experiencia en las tareas de gobierno del Colegio por haber pertenecido a la Junta saliente. También sé que si algo le distingue es el pragmatismo con que aborda todos los asuntos. No se pierde en ofrecer cosas distintas sin especificar qué y cuáles cosas son esas. Conoce los problemas de los colegiados y los del Colegio. Sabe cómo atacarlos para conseguir la mejor de las soluciones para los colegiados y tiene la templanza como para que las gaitas no chirríen. (Lo único que no sabe es en que follón se mete. Pero, si él lo quiere, suerte). Y ahora hablemos del Gobierno.

El Covid-19 se lo está comiendo todo, nuestra salud, nuestra paciencia y el tiempo de los telediarios. Y casi se ha tragado la moción de censura de VOX. Moción que, desde mi punto de vista, es el ejemplo más claro de lo que no debe hacerse en política. Hacer política es como jugar al ajedrez. De hecho, cualquier asunto que requiera una estrategia, ya sea política, militar, comercial, etc., debe hacerse bajo el estudio de la teoría de juegos. Los políticos deberían saber algo de John von Neumann y Oskar Morgenstern. Abascal le dio, con la moción de censura a Sánchez, un jaque a Casado, pero resultó que no era mate, craso error de cálculo. Le costó la partida. Abascal hizo lo que en términos ajedrecísticos se conoce como la "salida del loco". Las blancas (VOX) jugaron rematadamente mal y negras (PP) dieron mate en dos.

Pero el Covid ha mandado la moción al baúl de los recuerdos y estamos ante un nuevo estado de alarma que el Gobierno pretende que el Parlamento apruebe que sean por seis meses, ¡seis, con un poder omnímodo!

El día 20 de julio pasado, el presidente Sánchez hizo un discurso, de esos a los que nos tiene acostumbrados, de victoria: desarnado y vencido el ejercito Covid-19, la alarma ha terminado. Hay que salir, gastar y disfrutar. Hemos vencido a la pandemia. Gritos de victoria como si el virus hubiese desaparecido. Pero no. El virus sigue aquí, el mismo, y está ganando la partida. Y hoy llega de nuevo el capitán América, perdón, el presidente Sánchez, a salvarnos cantando: Volverán banderas victoriosas al himno alegre del botellón y traerán consigo una litrona para que disfrutemos a mogollón. ¡Seis meses!