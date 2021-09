Lo que el viento se llevó

Comenzamos el curso político con dos problemas que están entre las principales preocupaciones de los ciudadanos: El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y la factura energética. En una democracia, debe estar garantizada la independencia de los tres poderes del Estado. Pero ocurre que en España el Poder Legislativo está en manos del Poder Ejecutivo, de forma que aquél legisla y aprueba lo que dictamina el Ejecutivo. El Gobierno maneja la mayoría aritmética de diputados a través de un mecanismo de mercadeo, o sea comprando votos a las minorías. Así Legislativo y Ejecutivo es lo mismo. Y, al Poder Judicial, si aún no lo domina, tiene claras intenciones de hacerlo.

Los magistrados de los tribunales españoles son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial, luego dominar éste, es dominar la Judicatura. Como resulta que los miembros de dicho CGPJ los elige el Parlamento que a su vez está dominado por el Gobierno, pues el circulo está cerrado. Todos los poderes son el mismo. Está claro que solo los Estados en los que la elección de los miembros de cada poder son elegidos en las urnas por los ciudadanos se acercan a una auténtica democracia. Todo lo demás son democracias defectivas.

Cierto es que el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ está causando un grave perjuicio a la institución, pero no es menos cierto que el PSOE de Sánchez ha demostrado su parcialidad con el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal Genera y ha creado un problema mayor legislando que los magistrados en funciones no puedan renovar las vacantes.

Me había prometido durante las vacaciones de agosto a moderar mis comentarios con el presidente Sánchez, pero es que no da tregua. Nuevamente nos toma por imbéciles. Cuando estamos ante un escándalo social con la continua subida del precio de la luz, viene y se deja caer con una promesa de fullero irremisible. Promete que en 2021 vamos a pagar una cantidad similar a la que pagamos en 2018, descontando la inflación. Vamos, que no tiene otra cosa que hacer el españolito, al que no le llega el sueldo a final de mes, que ponerse a sumar todas las facturas de 2018 y las de este año para comprobar que Sánchez ha cumplido su promesa. ¡Váyase a freír monas, hombre! Además, si descuenta la inflación de cuya tasa forma una parte importante la factura energética nos está haciendo lo del trilero, porque para que se cumpliera su promesa la factura tendría que reducirse continuamente de aquí a final de año. Y, ¡"manda güevos"!, nos promete que tras un trienio en el Gobierno vamos a estar igual que cuando llegó, siendo 2018 un año de subida records en el recibo de la luz. Y cuento con que no nos la cuele ampliando el plazo de tarificación y traslade parte de los recibos al siguiente año, como hicieron los bancos con las hipotecas al ampliar los años de amortización cuando la crisis de Zapatero.

En fin, acabo, la Vicepresidenta 2ª del Gobierno, Yolanda Díaz, en el prólogo que ha escrito a la reedición del Manifiesto Comunista en su centenario, dice que éste se "escribió con tinta indeleble en el viento". Al manifiesto de Marx y Engels se lo llevo el viento cuando cayó el muro de BerlÍn, Sra. Díaz porque, donde se implantó, ese mismo viento se llevó la democracia e impuso la tiranía.