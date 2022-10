El CIS de Tezanos profundiza en su desprestigio

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha sido una institución muy prestigiada con un enorme valor para los profesionales de la sociología y un referente para los institutos privados. Pero su director, el socialista José Félix Tezanos, se ha empeñado en desprestigiarlo, mediante una constante manipulación de sus barómetros con el objetivo de beneficiar las expectativas electorales del PSOE. El último sondeo de octubre otorga una primera posición a los socialistas de cuatro puntos sobre el PP, del 32,7% sobre el 28,7%. Es el único instituto que hay en España que sostiene esta primacía socialista, Tezanos está solo. Las encuestas que de modo periódico publicamos en este medio, las que realiza DYM, se sitúan en la misma tendencia que el resto de casas de sondeos. El PP de Alberto Núñez Feijóo mantiene una ventaja con el PSOE de Pedro Sánchez desde la elección del nuevo líder popular. El bloque de los partidos de centro y derecha supera al de las izquierdas, y aún habrá que esperar a los próximos meses para saber si esa distancia será suficiente para gobernar. En cualquier caso, lo que resulta bochornoso es que, con dinero público, se esté financiando la publicación de encuestas que son un despropósito, como se comprobó con motivo de las elecciones autonómicas de Madrid, de Castilla y León e, incluso, de Andalucía. En esa ocasión, en junio pasado, el CIS publicó un sondeo flash, que no adjudicaba escaños y que otorgaba unas horquillas tan amplias que no permitían una comparación con el barómetro anterior para medir la tendencia. Si el CIS de Tezanos hubiera sido una agencia privada de demoscopia, hace meses que nadie la contrataría. Entendemos que esta institución no puede seguir en manos de los caprichos de esta persona, cuyas tretas no convencen ni a los suyos. No se trata ya de evitar la manipulación de unos barómetros, sino de recuperar el prestigio de un instituto que es referente para un amplio sector profesional.