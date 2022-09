La sed del campo

El campo se muere de sed y no es una figura literaria: es una triste realidad que va a mostrarse con toda su crudeza en los próximos meses y que agravará, con el encarecimiento todavía mayor de los alimentos, la ya difícil situación de inflación desbocada en la que nos encontramos. Según el informe que publicaba el martes este periódico, los empresarios del sector estiman en 8.000 millones de euros las pérdidas acumuladas y las previsiones de cosecha para los principales cultivos de invierno son, sencillamente, catastróficas: en el olivar y el maíz, las caídas van a ser de en torno al 50% tanto en producción como en rendimiento. La vendimia se ha tenido que adelantar en todas las zonas vitivinícolas debido a las altas temperaturas y va a haber una merma del 30% en la uva recogida. En la almendra esa cantidad puede llegar al 80%. La lista se podría incrementar y extender a la ganadería, tanto a la extensiva como a la intensiva. Y esta vez no hay diferencias entre la España húmeda del norte y la seca del sur: todo el país es, a efectos agrícolas, un erial donde falta toda el agua que debería caer en una temporada normal. Pero éste no es el único problema al que tiene hacer frente el campo. La subida del precio de la energía y los combustibles, y las consecuencias que en la cadena de suministros tiene la prolongación de la guerra de Ucrania son factores que componen una situación como no se veía desde hace mucho tiempo. Lo que esta situación pone en riego es, en definitiva, la producción de alimentos en España. Cerrar los ojos o mirar para otro lado no es una opción, por lo que el Gobierno central y las autonomías deben afrontar el problema con las ayudas al sector que sean necesarias arbitrar. Todas las alarmas están encendidas. La sequía es un fenómeno que no se puede prever, pero que se puede paliar con obras de infraestructura que, desgraciadamente, faltan en España.