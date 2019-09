El jeque asoma al málaga al abismo

El jeque Al-Thani ha colocado al Málaga en una situación límite. El propietario del club ha traspasado todas las fronteras posibles para sumir a la entidad en un auténtico caos de consecuencias impredecibles. El bochornoso cierre del mercado de fichajes (fecha negra ya para el malaguismo) es la gota que ha colmado la paciencia y será muy difícil que la afición pueda confiar más en alguien que ha demostrado con creces su incapacidad como gestor. Ahora es muy fácil alinearse a la corriente crítica, pero hace mucho tiempo que el jeque hizo saltar todas las alarmas en Martiricos. Su mastodóntica inversión, superior a los 150 millones de euros, era el único aval que le quedaba ya para justificarse, pero año tras año la situación se ha ido agravando hasta asomarse al abismo. En este escenario, tanto los medios de comunicación como las instituciones, que ahora no quieren ni verlo cuando antes le ponían la alfombra roja a todos los rincones que iba, deben entonar el mea culpa por no haber adivinado la deriva que estaba tomando el club. Al bochorno y al estado de shock en el que se encuentra la entidad se le une el caso Bluebay. Este mes debe llegar el escrito aclaratorio sobre la sentencia de junio, favorable a la cadena hotelera, que los abogados de Al-Thani solicitaron antes de acometer el previsible recurso ante la Audiencia Provincial. La situación estrangula y espanta a posibles inversores, por lo que la tercera vía que esta misma semana reclamó el alcalde parece descartada. El jeque es el principal culpable de esta situación, pero su nefasta gestión no debe esconder que el año pasado la planificación fue nefasta. La dirección deportiva liderada por José Luis Pérez Caminero configuró un equipo arriesgándolo todo al ascenso. ¿Pensaron que sucediera si no se alcanzaba el ascenso? Desgraciadamente, el escenario que ahora se ha presentado: sueldos desorbitados para Segunda, operaciones que han sido un fracaso... Un caos que se podía prever y una pena para Málaga.