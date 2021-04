Salud reproductiva y hábitos de vida

En el mes de abril celebramos el día mundial de la salud, fecha que conmemora la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) allá por el año 1948. Fundada con la finalidad de fomentar hábitos de vida saludables en las personas y crear conciencia sobre las enfermedades mortales. En estos tiempos, los objetivos de la OMS se centran en lograr una atención sanitaria universal, accesible a todos independiente de la geografía, la economía, ideas políticas, creencias, etc. Además, intenta crear conciencia que la salud no solo es la ausencia de enfermedad sino, un estado de bienestar físico, mental y social.

Este año 2021 la citada conmemoración viene marcada por un carácter especial. La actual pandemia por coronavirus ha puesto en jaque a la humanidad en general, no solo a las organizaciones sanitarias, si no también a la economía, a la política, a la sociedad en todas sus aristas, dándonos una bofetada de humildad, de necesidad de trabajar juntos, de reconocer que los avances de la medicina no son nada si no contamos con nuestros sanitarios y que ellos deben contar también con un adecuado cuidado de su salud. Son la primera línea que no podemos desproteger.

La pandemia ha producido estragos a todo nivel. En nuestro campo -la fertilidad y reproducción asistida- la natalidad en 2020 ha caído en un 20% aproximadamente en España y los países del entorno, solo en nuestro país nacieron 13.000 niños menos respecto al año 2019, cifra que ha profundizado el descenso constante de la natalidad que se arrastra por años, lo que agrava el necesario recambio generacional. Y por otro lado no esta nada claro hasta cuando durará esta situación, por lo que se necesitan políticas claras de fomento de la natalidad a corto y a largo plazo.

Volviendo al día mundial de la salud, debemos comenzar fomentando estilos de vida saludable que servirán de cimiento a todo lo que venga. En fertilidad y medicina reproductiva esta demostrado que varios factores modificables del estilo de vida materno están asociados con la posibilidad de concebir y del pronostico del embarazo conseguido, -caso del aborto espontáneo-, con el tiempo hasta conseguir el embarazo y con el normal crecimiento de la gestación. Varios estudios indican que un estilo de vida deficiente es un factor muy común entre mujeres en edad fértil, lo que es motivo de preocupación. La prevalencia del tabaquismo en mujeres en edad reproductiva, por ejemplo, es la misma que en la sociedad en general, a pesar de saber que la exposición al tabaco en el útero perjudica el resultado del embarazo y la salud en la infancia y la vida posterior del bebe. Lo mismo sucede con el alcohol. A pesar de los esfuerzos de salud pública para aumentar la conciencia sobre los riesgos asociados con su consumo durante el embarazo aproximadamente en todo el mundo, el 10% de los embarazos están expuestos al alcohol, y a nivel europeo esto puede llegar hasta el 25%. Se ha postulado que el consumo de café podría afectar la reproducción femenina al afectar la ovulación con un aumento del tiempo hasta lograr el embarazo. Se sabe que una dieta equilibrada y sana afecta en forma favorable la fertilidad femenina. En mujeres en edad reproductiva, la adherencia a la dieta mediterránea reduce el riesgo de obesidad lo que aumenta las expectativas de lograr un embarazo evolutivo y sano. Una actividad física moderada se asocia a un mejor estado de salud y menor estrés, lo que mejoraría las expectativas de conseguir un embarazo evolutivo.

Todos los aspectos arriba explicados también se adaptan a la salud del varón. Una vida saludable se asocia a mejor calidad seminal y mejor pronostico reproductivo del varón.

Los meses de confinamiento y de cuarentenas a muchos nos han servido para replantear nuestros objetivos en nuestro paso por esta corta vida, que somos individuales, especiales, pero que formamos parte de un todo y que cualquier cosa que afecte nuestro entorno nos afecta directamente. Ha tomado importancia el cuidado de nuestra salud física, mental y social, especialmente el concepto de autocuidado, ya que todos los cambios deben comenzar en nosotros como primer actor. Es el primer paso para lograr mejorar nuestra salud y posteriormente la de nuestro entorno.