Una escoba para Casado

Que mucha falta va a hacerle para barrer del país tanta inmundicia como han acumulado las meigas y meigos que nos ha traído el inquilino de Moncloa, ese caudillo que ha ido "madurando" por días y que es tan embustero que es capaz de cambiar el pronóstico del tiempo de ayer. Desde siempre el hombre no ha sido tan peligroso como su idea y por fortuna Sánchez no tiene ninguna.

Dice vd., Sr. Casado, envalentonado por los indicios de delincuencia de todo el tinglado montado por ese mago del trile que es Tezanos y por los plácidos vientos que llegan desde Europa y las encuestas, que el cambio es imparable y que están listos para gobernar. Ojalá pudiera creerle a estas alturas, pero es que nadie puede creer ya que con vd. al frente y vds. solos puedan sacar adelante un proyecto si es que lo tienen. Es demasiada basura la que deben barrer tras dos años de escatología política -aborto, eutanasia, educación, inmigración, seguridad nacional y ciudadana, independentismo, sanidad, economía, etc.- y si con 200 escaños no fueron capaces de hacerlo, dudo que ahora puedan sin los más de la mitad que le aporten sus socios naturales a los que vd. torpe y codiciosamente les declaró la guerra.

Todo lo mencionado, traducido en soeces normas, además de otras zafias iniciativas reguladoras de los derechos de los animales (seres sintientes o contientes a los que en su último ladrido Sánchez les otorgará el derecho al voto), Universidades (¿qué valdría un título de Doctor validado por Vd. en lugar de por S. M. el Rey?), vivienda (y mucho ojo porque su partido es el mayor tenedor de inmuebles de Europa, por valor de 64 millones de euros), bono cultural (para premiar los suspensos académicos), abolición de la prostitución (por cierto que ni puede haber el número que dicen porque no hay madres que hayan podido parir tanto) y tantas otras aprobadas merced a haberse eludido todo control parlamentario en los periodos de tiempo más desgraciados de nuestra reciente historia, resultarán ilegales por el espíritu de la STC, como debieran serlo todos los nombramientos que han sido aprovechados para paniaguar a decenas de miles de estómagos agradecidos, para los que unos antecedentes penales se valoran mejor que un currículum.

Pues todo eso ha sido gracias a vd., Sr. Casado, que se ha tragado una tras otra limitándose a testimoniales protestas, mediáticas denuncias e inútiles advertencias. Así, tal vez consiga permanecer algún tiempo más haciendo caja, pero habrá decepcionado a millones de españoles propiciando que esa pandilla de ineptos, inmorales, y manirrotos continúen haciéndonos sufrir un inmenso ridículo internacional.

Esa miseria moral que hasta ahora vd. ha sido incapaz de combatir, quizás no llegue a ser definitiva pues la práctica totalidad de su producción legislativa carece de desarrollo reglamentario o del necesario control de ciertos órganos constitucionales. Asimismo es cierto que es tal la falta de criterio de éste Gobierno que aunque al final siempre acaba rectificando o desdiciéndose de sus continuos disparates, el daño ya está hecho. Y resulta más que inquietante pensar que el daño lo hacen a conciencia en aras de su propio provecho. Planes diabólicos contra la política energética, el ahorro, la congelación de sueldos y pensiones con excepción de los suyos, la salud y el vaciamiento de mutualidades asistenciales, el odio a todo lo español, y tantas otras cosas, así lo acreditan. Y descorazonador resulta que se amenace a todo un colectivo sanitario por una posible desobediencia civil ante lo que constituye institucionalizar el crimen, cuando sabido es que la objeción de conciencia es un mero mecanismo que el Derecho arbitra para cuando deja de ser verdadero Derecho; o desproteger a los propietarios fomentando la expropiación del derecho a alquilar; o hacernos rivalizar con votos de a 400 euros para jóvenes a los que quieren adoctrinar en educación emocional ¡para que un día sepan decidir cómo ustedes! Matar criaturas, comprar jóvenes, o desechar ancianos, eso sí que es impúdico, no lo que denuncia la sra. de Iglesias.

Pero Vd., Sr. Casado, no ha hecho ni siquiera oposición y cuando la ha hecho, ha errado grosera y estrepitosamente el objetivo, Cayetana, Abascal, Ayuso, Almeida, desoyendo el clamor de que son precisamente esas las piezas que pueden mejor avalar un proyecto y ahormar con garantías la unión conciliadora de las fuerzas constitucionalistas, constituyendo hoy por hoy la única esperanza de millones de ciudadanos. Esfuércese de una vez, y demuestre no ya su capacidad de liderazgo, que dudo la tenga, sino de auténtico estadista que es la verdadera dimensión del buen gobernante. Porque no se engañe, de momento vd. tendrá el poder pero la confianza, el crédito y los votos los tienen aquellos e ignorarlos será pactar definitivamente con el diablo e impedir el por tantos deseado desalojo de Moncloa. Antes de que sea irremediable, deje paso a los que de verdad encarnan una esperanza para muchos. No castigue a sus mejores activos por encumbrar a quiénes sólo ejercen de rémora y recuerde que lo normal en éste Gobierno ya es extraordinario y que lo que no es mentira ni lo cuentan. Sólo de lo que ocultan, extraeremos la verdad.