Comienza la vacunación contra el Covid en el hospital de Benalmádena con capacidad para1.500 dosis diarias

El Servicio Andaluz de Salud ha comenzado a vacunar este lunes a los vecinos de Benalmádena en el Hospital de Alta Resolución (HAR), al ser ya "imprescindible" contar con un punto de vacunación masiva en el municipio tras haberse alcanzado la vacunación de los tramos de población que son mayoritarios en la localidad.

Así, en la mañana de este lunes se ha puesto en marcha el nuevo punto de vacunación masiva tras la decisión adoptada en el seno de la Delegación territorial de Salud, ya que los espacios propuestos por el Ayuntamiento "en ningún caso cumplían con los condicionamientos que tiene el proceso de vacunación y que son muy estrictos", ha explicado la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, durante la inauguración de este dispositivo en las infraestructuras hospitalarias de Benalmádena.

De igual modo, Navarro ha agradecido el esfuerzo del Distrito Sanitario Costa del Sol que gestiona el proceso de vacunación y de la Agencia Sanitaria Costa del Sol, a la que pertenece el centro hospitalario.

Al acto de puesta en marcha del nuevo espacio han asistido además el delegado de Salud, Carlos Bautista; el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas; la gerente del Hospital Costa del Sol, Luisa Lorenzo; la gerente del distrito sanitario Costa del Sol, Aurora López Montes, y la directora del HAR, María Elena Ayllón.

Navarro ha destacado que tras la aprobación el 11 de mayo por parte del Consejo de Gobierno del plan un millón para la vacunación, se fijaron 40 puntos de vacunación en la provincia, que en su momento fueron suficientes, pero el incremento del ritmo de vacunación, con más dosis y más tramos de población, ha obligado a buscar nuevos centros de vacunación masiva, como este de Benalmádena.

En este punto, la delegada ha explicado que actualmente el principal objetivo del Gobierno es "vacunar, vacunar y vacunar", y que tiene tanto una vertiente sanitaria como económica: "Si conseguimos llegar a esa inmunidad colectiva en el tiempo que tenemos estimado podremos tener un buen verano, podremos recuperar no solo nuestro óptimo estado de salud sino también nuestra economía, nuestro turismo y toda nuestra actividad productiva".

Al respecto, ha destacado el buen ritmo de la vacunación en la provincia, con 1,1 millón de dosis administradas, lo que supone que 700.000 malagueños tengan administrada ya una dosis y casi medio millón de malagueños estén ya inmunizados.

No obstante, la delegada del Gobierno ha reiterado un llamamiento a la responsabilidad de los malagueños, "porque no debemos bajar la guardia, hasta que no tengamos la inmunidad colectiva tenemos que mantener las medidas de seguridad, las distancias y la mascarilla".

Por su parte, el alcalde del municipio, Víctor Navas, ha manifestado la "colaboración absoluta" del Ayuntamiento para la puesta en marcha del punto de vacunación masiva, agradeciendo el esfuerzo de la delegada del Gobierno para su habilitación.