Las versiones contradictorias de la desaparición de Dana Leonte

Dana Leonte, la mujer rumana de 31 años a la que la Guardia Civil busca desde el pasado día 12, es una joven emprendedora con nuevos retos. Lleva 14 años residiendo en España y había regentado un restaurante en Torre del Mar, pero desde hacía poco tiempo se había hecho cargo de un bar en la localidad de Arenas, a donde se había ido a vivir con su pareja y la hija de ambos, un bebe de 7 meses.

El prestamista: "No se encontraba a gusto en su entorno social"

Antena 3 ha publicado un fragmento con las declaraciones de la persona que supuestamente dejó un dinero a Dana para abrir un restaurante: "Soy quien todos vosotros, los medios de comunicación, estáis llamando "El Prestamista"… pero no me dedico a eso, no es mi profesión… Es verdad que a alguna persona que conozco, si necesita ayuda, le echo una mano independientemente si es hombre o mujer. En ningún caso la lamentable e inoportuna desaparición de Dana tiene que ver con supuestos prestamistas, más bien con que esta persona desaparecida no se encontraba a gusto en su entorno social y, sobre todo, por la incomodidad que le suponía atender a su bebé. De sobra es sabido que no lo quería tener desde el momento que supo que estaba embarazada. Yo estoy felizmente casado, tengo un buen trabajo y vivo muy tranquilo. Ruego a los medios que no me molesten más. No voy a entrar en cotilleos absurdos que además no guardan relación conmigo".

El novio: "Que averigüen, pero que no me echen culpas”

Según publicó El Español, la joven, para emprender este nuevo negocio, habría recurrido a un prestamista malagueño que le entregó cerca de 15.000 euros. Este hombre estaría "presionando" a Dana para que le devolviera el dinero. "Por eso ella se ha quitado de en medio", relata su novio en dicho diario.

“Yo estoy tranquilo, que averigüen, pero que no me echen culpas”, añadió. “Ahí está la casa, que miren todo lo que quieran, yo estoy tranquilo”, insistió al tiempo que se quejó de que durante la declaración en el cuartel “me estaban intentando coaccionar”. “A mí que no me echen culpas”, continuó.

Al rastreo para localizar a Dana este jueves se sumó el helicóptero de la Guardia Civil. A su pareja se le vio salir de casa. Antes había estado declarando en el Cuartel de la Benemérita en Vélez-Málaga. “Me tuvieron hasta las cuatro de la mañana, en una habitación allí con cuatro tíos diciéndome ‘vas a estar 20 años en la cárcel, confiesa que has sido tú, que tú has matado a Dana’. Pues no lo voy a confesar porque yo no he sido”, declaró al programa de televisión Espejo Público.

Desde el momento en que el novio interpuso la denuncia ante la Guardia Civil, éste había relacionado su desaparición con un supuesto préstamo de 12.000 euros que habría pedido Dana para montar un restaurante en Arenas hace un mes. “Ahí hay mucho detrás”, respondió a la periodista de Espejo Público ante la posible figura de esta persona que le podría haber dejado el dinero para arrancar el negocio.

“Había muchos problemas detrás pero a ella le ha presionado el prestamista y por eso se ha ido”, insistió sin dar más pistas sobre esta persona. “Es un amigo muy íntimo de ella, pero yo de sus cosas no sabía”, zanjó.

El hermano: "Ella no se va así"

Su familia sospecha que podría tratarse de una desaparición voluntaria, aunque insisten en lo extraño de la situación. "Ella no se va así", declaró el hermano en un programa de televisión.

Al parecer, Dana ya se había ido antes y dejado a su pareja, pero nunca había llegado a perder la comunicación con toda su familia. En el pasado, según contó La Sexta, la joven había denunciado a su novio por malos tratos tras una fuerte discusión que tuvo lugar en presencia de varios familiares. El caso fue archivado por el juzgado de Vélez-Málaga por falta de pruebas.

El hermano de Dana ha cuestionado desde el principio que ella se haya podido marchar de forma voluntaria ya que tenía un bebé y estaba ilusionada con su negocio. “Llevaba muchos años queriendo ser madre, y ahora que lo había conseguido, no es normal que se haya ido así como así, dejándole a la niña al padre, ella siempre avisaba, estaba muy pendiente del móvil, de las redes sociales, y ahora tiene los dos teléfonos apagados”, expuso Florín. Ella, en audios de voz, emitidos por el citado programa de televisión, aseguraba “encontrarse muy bien” señalando a su hija, su pareja y su negocio como el centro de su vida.

Descripción física

La joven mide 1,60 metros y tiene el pelo castaño y largo, de complexión delgada y con los ojos marrones. También se dice que en el momento de su desaparición vestía un pantalón negro y una camisa del mismo color.