IU comunica la baja de los concejales de Manilva que han dado su apoyo al PP

La coordinadora provincial de Izquierda Unida ha comunicado este domingo a los concejales electos de la formación en Manilva su baja automática en el censo de simpatizantes tras formalizarse ayer en el pleno de constitución la participación con su voto favorable junto al representante de VOX a la investidura como alcalde del candidato del Partido Popular, “contraviniendo por tanto la política de alianzas y pactos postelectorales de nuestra organización, acordada, recordada y remitida a los concejales electos”.

Del mismo modo, han solicitado al Ayuntamiento de Manilva la consideración como concejales no adscritos de Agustín Vargas González, Rogelio Pascual López, Gema Zotano Galán y Juan Carlos Morejón Serrano, al perder el vínculo con la candidatura con la que han obtenido las actas de concejal y no pudiendo constituir, por tanto, grupo municipal por la candidatura con la que han sido elegidos, “Con Andalucía – Izquierda Unida con Manilva”

En la coordinadora provincial, abierta a los coordinadores locales no miembros de la misma, celebrada el día 14 de junio de 2023, se recordó la política de alianzas y pactos postelectorales de cara la constitución de los Ayuntamientos, así como la forma de actuar en el marco de la política aprobada por IULV-CA. A efectos prácticos se resume en lo siguiente: Para aquellos supuestos en los que la investidura se realiza con acuerdo de cogobierno con el Partido Popular, VOX u otras formaciones de ideología similar, así como sin acuerdo se vota la propuesta a la alcaldía del candidato/a de los mismos, con inmediatez se causará la baja de las y los concejales electos participantes en este sentido en el pleno, remitiendo al Ayuntamiento dicha circunstancia para que no puedan formar parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida y por extensión de la coalición con la que nos presentamos Con Andalucía pasando por tanto a ser miembros no adscritos y recordándole a la Secretaría Municipal lo contenido en el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

El coordinador provincial, Guzmán Ahumada, subraya que "en el caso de Manilva, somos conocedores de la complejidad del panorama resultante de las elecciones municipales, con una fuerza política con mayoría relativa cuyo candidato tiene causas judiciales por corrupción abiertas lo que hizo que se hubiera estudiado la posibilidad de un gobierno de concentración (sin VOX) que no ha sido posible por la negativa del PSOE que mantiene una alianza con la fuerza mayoritaria (Compromiso)".

“En esta circunstancia, tal y como se le trasladó tanto al Coordinador Local como al Candidato a la alcaldía en las últimas elecciones nuestra única opción era la de abstenernos y/o votarnos a nosotras mismas en el pleno de investidura y por ende, trabajar de inicio desde la oposición, una circunstancia que no se contempla por parte, al menos, de las personas interlocutoras en Manilva, remitiéndose a que independientemente de las consecuencias, de las que son conocedores y que se recuerdan mediante escrito, van a seguir adelante con un acuerdo fuera de cualquier política de alianzas aceptable por nuestra organización”, recuerda Ahumada.

“Dado que en las últimas 24 horas esta circunstancia se ha consumado, y habiéndose informado previamente al candidato y concejales electos, desde la coordinadora provincial se ha procedido a poner en marcha los mecanismos que rigen nuestros estatutos y darles de baja de manera automática en el censo de simpatizantes”, afirma el líder de IU.