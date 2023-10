Persecución en el Rincón de la Victoria: un helicóptero sigue el rastro de una lancha en un simulacro

Centenares de curiosos se agolpaban este sábado en las playas del Rincón de la Victoria para no perderse un detalle. A unas decenas de metros de allí, en el mar, transcurría la acción. Un helicóptero de la Guardia Civil y dos patrulleras perseguían a una lancha. Todo, claro, con el fin de atrapar a los malhechores. Pero nada más lejos de la realidad.

Y no porque al final estos lograsen zafarse de las autoridades. Es que, simplemente, no había motivos para la huida porque no se trataba de una actuación real. Era un simulacro. En concreto, una Exhibición Estática y Demostración Operativa encuadrada en la agenda de actividades organizada con motivo del Día de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil.

El alcalde de Rincón de la Victoria, @Francissalado, ha asistido hoy a la Exhibición Estática y Demostración Operativa junto al Coronel de la @guardiacivil, Roberto Blanes, el edil de Policía Local, Manolo García, y concejales del equipo de gobierno. pic.twitter.com/mgZb65QbWS — Ayto Rincón Victoria (@aytorincon) October 1, 2023

Así las cosas, los presentes han podido observar de primera mano cómo trabajan los miembros del instituto armado. Algo que, por otra parte, no sólo se circunscribió al medio acuático; puesto que decenas de efectivos se encontraban en tierra firme para continuar con el simulacro, que contó en su haber incluso con una detención.

Al acto acudieron el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, el coronel de la Guardia Civil, Roberto Blanes, y el edil de Policía Local, Manolo García; además de varios miembros del equipo de gobierno municipal.

La Guardia Civil celebra por primera vez el Día del Pilar en Rincón de la Victoria

Cabe recordar que este año es la primera vez que la Guardia Civil conmemora el Día del Pilar en el Rincón de la Victoria, dentro de cuyo programa se enmarca esta actuación. Los actos se prolongarán hasta el próximo 12 de octubre.

Entre las actividades se incluyen la izada de la bandera nacional, una exposición de uniformes históricos de la Guardia Civil en Casa Fuerte Bezmiliana, una muestra fotográfica titulada Honor y Gloria junto a la Archicofradía de la Expiración en el patio del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, torneos deportivos, una carrera popular y una ruta motera. Además, se llevarán a cabo exhibiciones y charlas educativas dirigidas a escolares y adultos.

El acto central del Día del Pilar se celebrará el propio día 12 de octubre e incluirá una misa en la Iglesia del Rosario de La Cala del Moral, un acto castrense en la plaza Al-Ándalus y un desfile por la Avenida del Mediterráneo.

La programación deportiva también tiene un componente benéfico, ya que los beneficios obtenidos de las actividades deportivas se donarán a la Asociación Rincón Contigo del municipio.