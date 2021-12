Por Mi Pueblo pide la expulsión del grupo de la edil que firmó la moción de censura de Torremolinos

El Ayuntamiento de Torremolinos ha recibido un escrito del partido Por mi Pueblo en el que solicita la expulsión de la concejala Avelina González de su grupo municipal, que firmó el pasado 2 de diciembre la moción de censura junto con el PP, Vox, C´s y el concejal no adscrito Nicolás de Miguel para arrebatar la Alcaldía al socialista José Ortiz, según ha anunciado este martes la portavoz del equipo de gobierno, Maribel Tocón, quien ha apelado a la "responsabilidad" de este último para evitar que el procedimiento prospere.

Así, la edil ha detallado que la representante del partido localista pasaría a ser concejala no adscrita, al tiempo que ha explicado que “según la última sentencia emitida por el Tribunal Supremo, la señora Avelina González no podrá formar parte de ningún futuro gobierno municipal”.

En este sentido, Tocón ha apelado a “la responsabilidad del concejal Nicolás de Miguel, que tiene en su mano no favorecer la ratificación de una moción de censura que no solo se tambalea por los últimos acontecimientos, sino que pone en peligro el avance y el desarrollo de políticas encaminadas a la consecución de derechos y el pago de una descomunal deuda que ahora volvería a estar en manos de los mismos que la crearon e hipotecaron a esta ciudad”.

“Como mujer no puedo dejar de preguntarle a Nicolás de Miguel si cree que es rentable que a cambio de un gobierno se puedan dar pasos atrás”, ha cuestionado Tocón, quien ha preguntado si “va a dar legitimidad a quienes en nuestro propio Pleno municipal han dicho que la violencia no tiene género, refiriéndose a la machista, o que los gays hagan lo que hagan da igual, pero en su casa”.

De este modo, la teniente de alcalde torremolinense ha usado los medios de comunicación para dirigirse al concejal no adscrito, Nicolás de Miguel, asegurando que “desde el día en el que registraron la moción de censura ha estado permanentemente escoltado por la concejala Avelina González”.

Tocón ha remarcado que “es importante que digamos lo que está en juego con esta moción de censura express”, ya que de materializarse ha señalado que “van a volver quienes dejaron 197 millones de deuda que ha supuesto un pozo enorme para la economía municipal, pero ahora con la diferencia de que van a estar condicionados por la extrema derecha”.

De igual modo, ha manifestado que “este gobierno no solo ha luchado contra la herencia envenenada que nos dejó el Partido Popular de Margarita del Cid, sino también contra una pandemia mundial que ha obligado a que destinemos todos nuestros recursos a los servicios sociales con el objetivo de que nadie se quedase atrás”.

La edil ha lamentado así “los apoyos de una moción de censura consolidados en un despacho, mientras que este gobierno ofrecía a la oposición pactos para unir fuerzas y sacar adelante a una ciudad que ya suficiente había sufrido con la deuda que ellos mismos dejaron”, recordando que “prefirieron aprovechar la situación para convocar una moción de censura que cuenta con un concejal al que la propia Margarita del Cid calificó como tránsfuga y al que aseguró que había denunciado”.

“A Margarita del Cid no solo le da igual lo que ha dicho en el pasado sobre los que ahora le apoyan, sino que deja claro que solo se es tránsfuga si no les sirve para conseguir un gobierno que tiene muchos intereses personales en juego”, ha valorado la teniente de alcalde respecto a la portavoz popular, que en la moción de censura se postula como regidora. En este sentido, ha criticado “una doble moral que le permite decir sin tapujos que alguien es ilegítimo cuando está en frente, pero para que le voten para investirse como alcaldesa de salón no solo no los machaca, sino que los arropa y escolta”.

Por otro lado, Tocón ha destacado que el gobierno municipal que representa, y del que Nicolás de Miguel formó parte, “se ha nutrido de forma muy positiva de sus propuestas e ideología progresista que defendía”, así como ha señalado que éste “ha arrimado el hombro para contribuir a una gestión de la que podemos sacar pecho por haber normalizado el funcionamiento democrático del Ayuntamiento, haber reducido a la mitad la mastodóntica deuda generada por el PP, conseguir cifras turísticas que baten todos los record históricos y convertir a Torremolinos como un referente en políticas de igualdad y diversidad, consecución de derechos y ejemplo para muchas ciudades y personas que nos veían como refugio al que acudir para poder vivir en paz”.

“Todo esto está en peligro, y Nicolás tiene en su mano no favorecer el caos en el que estará inmerso esta ciudad al día siguiente en el que se vote a favor de una moción de censura que estará apoyada por dos no adscritos, que antes era algo imposible de asumir por los propios beneficiarios de la misma, por la extrema derecha y por Ciudadanos que hasta hace tres meses estaba tan convencido del funcionamiento de este gobierno que hasta apoyó los presupuestos municipales”, ha alertado.

“Una moción de censura exprés, una expulsión de una concejala por parte de un partido que no le convencían las formas que se habían llevado a cabo para construir esta moción de censura y una extrema derecha que sin duda condicionará el tablero en el que se disputarán los intereses personales a partir del día 20, si Nicolás de Miguel no lo remedia, que es en lo que se convertirá nuestro querido Torremolinos”, ha concluido la portavoz del gobierno local, Maribel Tocón.