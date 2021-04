Salud declara un brote de gastroenteritis en Periana, en Málaga

La Delegación Territorial de Salud y Familias ha procedido, ante la detección de un elevado número de casos de gastroenteritis en la localidad malagueña de Periana este fin de semana, a declararlo como brote, procediendo a su estudio por los técnicos de salud pública coordinadamente con los epidemiológicos, para determinar la posible causa del mismo y actuar sobre ella.

Entre las actuaciones efectuadas se procedió a investigar el agua de la red pública, de distribución del municipio, detectándose incidencias en el nivel cloro durante este fin de semana pasado, como así reflejan los controles y análisis efectuados por el propio gestor municipal.

Desde el pasado lunes se han restablecido adecuadamente los niveles de cloro en la red de distribución, como así se ha verificado por los técnicos de la Delegación territorial de Salud y Familias. Las investigaciones no han finalizado, han precisado desde el Gobierno andaluz en un comunicado.

Los casos han presentado un periodo de incubación corto entre 24 y 72 horas con una evolución favorable en torno a las 24 horas, y aunque el número de nuevos casos ha disminuido de forma drástica, no se descarta que puedan aparecer algunos más por contagios secundarios, centrándose la sospecha en una gastroenteritis de origen vírico.

En este punto, la Delegación de Salud recomienda que no se consuma agua de fuentes no conectadas a la red pública o cuyo origen no sea conocido.