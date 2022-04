El Sipam de la uva pasa de la Axarquía cumple cuatro años

La uva pasa de la Axarquía cumple hoy cuatro años como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam). Fue el primer cultivo de Europa en conseguirlo y lo hizo el 19 de abril de 2018 en Roma. Almáchar acogió ayer la celebración del IV Aniversario con la inauguración de la escultura ‘Agricultora del SIPAM’, del artista Rafael Bravo Hierrezuelo, en el paseo de la Axarquía y en la proyección del documental ‘La vid(a)’, del director Ezequiel Comesaña.

El presidente de la Mancomunidad Axarquía Costa del Sol, José Juan Jiménez; el delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Fernández Tapias- Ruano, la vicepresidenta segunda de la Diputación, Natacha Rivas y Francisco Fernández España, en representación de la Subdelegación del Gobierno, acudieron a los actos junto al alcalde de Almáchar, Antonio Yuste; regidores de la comarca y diputados provinciales.

“Ya han pasado cuatro años desde que administraciones, asociaciones, agricultores y agricultoras, empresarios y empresarias conseguimos esta distinción tan importante que pone en valor el trabajo de todas las personas del campo que han mantenido y conservado este cultivo ancestral”, resaltó Jiménez quien también ha recordado que éste “contribuye al paisaje, al desarrollo sostenible del territorio, a la cultura, a la gastronomía, al turismo, y al emprendimiento de nuestros pueblos”.

Se inauguró la escultura ‘Agricultora del SIPAM’, del artista Rafael Bravo y se proyectó el documental ‘La vid(a)’, del director Ezequiel Comesaña.

“Ellos lo han mantenido desde hace siglos a lo largo de generaciones, y ahora es nuestro turno. Todos tenemos que contribuir a preservarlo para el futuro y en condiciones dignas para quienes la trabajan. En eso, todas las administraciones tenemos que hacer un esfuerzo. Hemos empezado a creer en la uva pasa moscatel y en crear un proyecto en torno a ella. Cuatro años han pasado y es tiempo de acelerar su promoción, su comercialización y de convertirla en un revulsivo turístico”, concluyó.

“Además de motivo de celebración, este aniversario nos debe servir para reflexionar sobre el camino recorrido en estos cuatro años y, especialmente, sobre el camino que nos queda por delante. Debemos ser realistas y no dejarnos engañar: la distinción como SIPAM no ha traído consigo una mejora para los agricultores que hacen posible el cultivo de la uva pasa. Y, sin duda, ese es el gran reto que tenemos por delante. La uva pasa no es sólo un cultivo único de esta tierra; es una tradición milenaria que ha forjado la cultura y la forma de ser de nuestros pueblos”, reivindicó Yuste incidiendo en la necesidad de que “se impliquen de todas las administraciones, Gobierno central, Junta de Andalucía y Diputación de Málaga, en la supervivencia del cultivo de la uva pasa”.

Durante su intervención, el alcalde de Almáchar también hizo mención al papel de la uva pasa “para la cultura de sus pueblos y para fijar a la población al territorio”.

El documental está patrocinado casi en su totalidad por la Diputación, según recordó Rivas. “Desde Sabor a Málaga hemos incidido en nuestra confianza absoluta por la uva pasa y la necesidad de promocionar un producto tan delicado como rico en cualidades para la salud”, subrayó expresando su reconocimiento al director del documental por rodar todo un año para recoger todo el proceso de elaboración y de cómo se trabaja la vid.