Vecinos denuncian la construcción de una subestación eléctrica cerca de varios colegios en Torrox

La construcción de una subestación eléctrica en Torrox ha generado una intensa polémica entre los vecinos y las autoridades municipales. A pesar de los esfuerzos del Ayuntamiento por tranquilizar a la comunidad, los residentes expresan "sus temores" por los posibles impactos en la salud.

El colectivo ha creado una plataforma ciudadana en contra de la ubicación y está llevando a cabo concentraciones diarias cerca de las obras.

La subestación se está construyendo a tan solo 165 metros del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) El Faro, lo que incumpliría, a juicio de los vecinos, la normativa que requiere una mayor distancia entre este tipo de instalaciones y los centros educativos. El Pleno del ayuntamiento había aprobado por unanimidad buscar una ubicación alternativa y la asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) propuso cuatro opciones diferentes para la ubicación de la subestación.

Sin embargo, los vecinos critican que el alcalde de Torrox, Óscar Medina, cambió de opinión después de las elecciones municipales, donde fue reelegido, y ahora estaría permitiendo, según los vecinos, la construcción de la subestación en la ubicación inicialmente propuesta.

En los días previos a las elecciones, el alcalde emitió un comunicado en el cual expresaba: "Quiero decir que estamos negociando con Endesa para que la solución no se haga en ese entorno. Así que pido que a dos o tres días de elecciones no alarmemos, asustemos ni juguemos con los más pequeños. Creo que en política no vale todo, así que yo os digo que voy a trabajar como alcalde de Torrox para que la subestación no sea un problema para el centro." Asimismo, reafirmó su compromiso de cumplir con la promesa previamente reiterada, de colaborar estrechamente con los centros educativos, los padres y los vecinos del entorno.

El CEIP El Faro alberga a más de 200 alumnos, incluyendo niños de 3 años y los padres están preocupados por los riesgos para la salud que podría implicar tener la subestación tan cerca del colegio. Han pedido que la subestación se ubique a una distancia segura para evitar cualquier riesgo para la salud de los niños y profesores.

La plataforma de vecinos y las AMPAS de los tres centros educativos involucrados han organizado una marcha simbólica y de carácter informativo para este viernes. La cita está programada para las 21:00 en el Mirador del Faro, en Torrox.

Durante este evento, los participantes llevarán consigo hojas de recogida de firmas, folletos informativos y, para aquellos que puedan, se sugiere vestir una camiseta negra con el logo distintivo de la plataforma pintado en ella. "Es importante resaltar que esta marcha es de índole simbólica y no una manifestación", explicó una madre. Su objetivo radica en hacerse visibles y compartir información entre los miembros de la comunidad, brindando la oportunidad de resolver dudas y expresar sus inquietudes de manera pacífica y constructiva.

La subestación se encuentra en una zona que previamente fue destinada para el paso de ganado, conocida como colada real, y los residentes argumentaron que esta ubicación no es adecuada para una infraestructura de este tipo.

María Rubio, miembro del AMPA del CEIP El Faro, señala que aunque la necesidad de mayor potencia eléctrica "es comprensible" debido al crecimiento de la población, la ubicación propuesta plantea problemas debido a la proximidad de centros educativos y viviendas. "A pesar de acuerdos previos y promesas de buscar alternativas, la construcción comenzó poco después de las elecciones, lo que ha generado preocupación y desconfianza en la Alcaldía", relató.

Rubio destacó la situación con Endesa, afirmando: "Endesa está abierta a otra ubicación pero claro no le dan alternativa." Expresó la inquietud y preocupación que las familias están experimentando, añadiendo que desean que la subestación se ubique a una distancia prudente por precaución.

En cuanto a las preocupaciones de salud, cita las advertencias de la OMS sobre las posibles implicaciones cancerígenas de las ondas electromagnéticas y subraya la importancia de la precaución en situaciones de incertidumbre. Hace hincapié en que, ante estas inquietudes, el Ayuntamiento anunció que están aguardando un informe de la Universidad de Málaga que certifique la inocuidad de la subestación.

Por otra parte, Óscar Medina, alcalde de Torrox, en una reciente entrevista con Radio Torrox, defendió la posición del Ayuntamiento y arremetió contra la oposición, acusándola de jugar con la salud de los ciudadanos. Remarcó que la construcción del proyecto eléctrico se ha llevado a cabo bajo rigurosos permisos y regulaciones gubernamentales y subrayó que la Universidad de Málaga está llevando a cabo un estudio completo para abordar las preocupaciones sobre la salud.

Medina criticó la desinformación difundida y enfatizó que la subestación está siendo diseñada siguiendo los más altos estándares técnicos. Recalcó que las decisiones se basan en la evidencia científica y acusa a la oposición de exagerar los riesgos. Asimismo, apuntó que las declaraciones de algunos críticos carecen de fundamento y "se basan en fuentes no confiables, como Google y Wikipedia".

Con respecto a la ubicación, el regidor argumentó que la subestación es necesaria para evitar cortes de luz en el municipio. Explicó que se han buscado alternativas y se han seguido los procedimientos legales y técnicos para asegurar que no haya impactos negativos en la salud de la comunidad.

Además, el alcalde de la localidad criticó las protestas y movilizaciones de los residentes, calificándolas de alarmistas y manipuladoras. Medina sostiene que esta plataforma ha sido instigada por la oposición política y declaró: "No juguemos con la ciudadanía y menos con la salud, no vale todo en política".